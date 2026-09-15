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James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: "Llegó el momento"

James Rodríguez, recientemente presentado en el Nacional de Medellín, le puso punto final a su historia en la Selección de Colombia luego de casi 15 años

15 de septiembre 2026 · 17:24hs
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James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: Llegó el momento

James Rodríguez, recientemente presentado en el Nacional de Medellín, le puso punto final a su historia en la Selección de Colombia luego de casi 15 años: "Defender los colores fue uno de los mayores honores de mi vida".

El astro colombiano confirmó su retiro en sus redes sociales a través de un video emotivo con imágenes de su carrera y un sentido mensaje para los hinchas, junto a algunas frases de despedida como: "Llegó el momento"; "Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido".

Fin de ciclo para James Rodríguez en Colombia

Rodríguez comenzó el discurso del video donde recordó los años, partidos, alegrías y momentos duros con la selección colombiana y que "llegó el momento" de cerrar una de las etapas más "importantes" de su vida.

Afirmó que cada vez que entró a una cancha entendió que "no jugaba solamente" por él, sino por su familia, compañeros y millones de colombianos que soñaban con el plantel; también señaló que nunca imaginó vivir: mundiales, goles, noches inolvidables, "victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes".

James opinó sobre su trayectoria con la vestimenta cafetera, contemplando el pensamiento que tuvo de dejar la camiseta más arriba de donde la encontró: "Viendo el camino recorrido, siento que lo conseguí", aunque aclaró que no fue solo él, sino de una generación completa de compañeros y de todo un país que "volvió a soñar en grande".

"Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad, entendiendo el significado de representar a Colombia. Hubo días buenos y otros malos, pero nunca dejé de sentir los colores", aseguró el mediocampista.

Agradeció a familiares, compañeros, a los ciudadanos de Colombia; les deseó "lo mejor" a las nuevas generaciones pero con la ilusión de que "entiendan el privilegio de vestir la camiseta y que la defiendan con el alma"; desde su lado se despide "tranquilo" sabiendo que lo dio "absolutamente todo".

Colombia James Rodríguez Nacional
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