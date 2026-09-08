La querella sostiene que es un “disparate total” su ampliación ante el fiscal Raúl Garzón y que la “prueba lo desmiente”

Femicidio de Agostina: Barrelier dijo que tenía una deuda por droga y que debía "entregar una chica"

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba , amplió su declaración este lunes ante el fiscal Raúl Garzón , donde afirmó que "tenía una deuda por una droga" y "debía entregar una chica".

Detenido en la cárcel de Cruz del Eje, Barrelier fue trasladado hasta la fiscalía donde compareció nuevamente por el hecho ocurrido en el barrio Ampliación Ferreyra, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

"Volvió a declarar. Más de lo que viene sosteniendo", señalaron los voceros del caso.

Sin embargo, el abogado Carlos Nayi, abogado de los abuelos de la víctima, calificó su testimonio de "disparate total" y consignó que "la prueba lo desmiente".

Este nuevo rumbo está asociado a la presentación de su nueva defensa, el abogado penalista Carlos Argüello, que buscaría que Barrelier no enfrente la prisión perpetua en soledad.

Cinco de los seis acusados, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están señalados por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier se le atribuye el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Ley Agostina

El pasado 1 de septiembre se presentó en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños y adolescentes. Hay ocho puntos fundamentales, pero el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales.

A más de tres meses del femicidio de la chica de 14 años, cuyo caso ya tiene seis detenidos, se impulsó el proyecto para la protección de los chicos y adolescentes a través de respuestas estatales rápidas ante situaciones de violencia o abuso.