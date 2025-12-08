El caso que sacudió al norte santafesino se decidirá por un juicio por jurados: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Bruno Luis Martínez, de 23 años, está imputado por el homicidio de su hijastra, Xiomara Ailén Vallejos, quien murió como consecuencia de las lesiones causadas por golpes y diversas lesiones atribuidas al joven.

Los tribunales de Reconquista serán la sede del primer juicio por jurado este martes 9 de diciembre

Será el primer juicio por jurados en la ciudad de Reconquista . Doce ciudadanos evaluarán próximamente si un hombre es culpable de haber asesinado a golpes a su hijastra de apenas 3 años. El delito que se le imputa a Bruno Luis Martínez (23 años) prevé la prisión perpetua como única condena posible y, en efecto, ese es el pedido de la fiscalía y la querella.

El primer juicio bajo esta modalidad en la ciudad de Reconquista y el último del año en la provincia, comenzará este martes 9 a las 9 de la mañana y estará dirigidas por la jueza Claudia Bressán . La fiscal Georgina Díaz representará al Ministerio Público de la Acusación, mientras que la querella estará a cargo del Estudio Degoumois. La defensora pública María Noel Severo asistirá al acusado.

Martínez llega al juicio oral y público acusado de homicidio triplemente agravado por alevosía, por ensañamiento y por ser la víctima una mujer y el hecho perpetrado por un hombre mediante violencia de género, delito que se reprocha con prisión perpetua. El acusado nunca contrató abogado, siempre fue asistido por la defensa pública. Está detenido desde el 9 de enero de 2024, fue imputado el 12 de enero; y aguarda el juicio en prisión preventiva.

El caso

Según la acusación fiscal, el 8 de enero de 2024, entre las 8 y las 13, Martínez habría golpeado de forma sostenida y deliberada a la niña dentro de una habitación de la humilde vivienda donde convivía con su pareja y las dos hijas de ella, de 3 y 7 años. La fiscal sostuvo que el imputado actuó “sobre seguro, frente al estado de indefensión” y en un contexto de dominio y maltrato sostenido hacia la menor.

crimen xiomara reconquista La precaria vivienda en donde ocurrió el crimen. gentileza

La niña ingresó al Hospital de Reconquista a las 13, trasladada desde un CAPS del Barrio Itatí, ya en estado crítico: pérdida de conocimiento, múltiples hematomas nuevos y viejos, traumatismo de cráneo, lesiones en el rostro, las piernas, el tórax y quemaduras. Los médicos constataron signos compatibles con agresiones reiteradas y efectuaron una cirugía de urgencia, pero la pequeña falleció entre las 22.30 y las 23 del 9 de enero.

La autopsia confirmó que la causa probable de la muerte fue un traumatismo de cráneo grave provocado por golpes contra una superficie dura. Testimonios de la madre de la víctima, familiares, personal médico y vecinos dieron cuenta de violencia previa y permanente, golpes con la mano, puñetazos en la cabeza, amenazas y castigos físicos. "La agredía físicamente porque la niña no pedía para ir al baño o porque lloraba", manifestaron

La fiscalía presentó pruebas documentales, pericias médicas, historia clínica, testimonios de vecinas, imágenes del hospital y el informe psicológico policial, que reveló incluso daños emocionales en la hermana mayor de la víctima.

