La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe postergó, otra vez, la elección de su presidente para 2026

Tras una deliberación interna, el máximo tribunal provincial decidió pasar a un cuarto intermedio y retomará la definición en la próxima reunión de Acuerdo

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe informó este martes que la elección de su presidente para el año 2026 fue postergada y continuará en un cuarto intermedio , según lo dispuesto en el Acta N.º 46 , punto único, emitida en la jornada de hoy.

El tribunal —integrado por su presidente, Dr. Roberto Falistocco , y los ministros Eduardo Spuler , Rafael Gutiérrez , Daniel Erbetta , Jorge Baclini , Rubén Weder , y la ministra Margarita Zabalza — celebró una deliberación interna para avanzar con la elección de autoridades, pero finalmente resolvió aplazar la definición hasta la próxima reunión de Acuerdo .

La postergación se da en el marco del procedimiento habitual mediante el cual la Corte santafesina renueva su presidencia cada año, y cuya designación debe surgir del voto de sus integrantes.

El comunicado oficial fue difundido por la Secretaría de Gobierno del Poder Judicial y confirmado por la Oficina de Prensa, Difusión y Relaciones Institucionales.