Uno Santa Fe | Judiciales | Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe postergó, otra vez, la elección de su presidente para 2026

Tras una deliberación interna, el máximo tribunal provincial decidió pasar a un cuarto intermedio y retomará la definición en la próxima reunión de Acuerdo

2 de diciembre 2025 · 15:43hs
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe postergó, otra vez, la elección de su presidente para 2026

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe informó este martes que la elección de su presidente para el año 2026 fue postergada y continuará en un cuarto intermedio, según lo dispuesto en el Acta N.º 46, punto único, emitida en la jornada de hoy.

El tribunal —integrado por su presidente, Dr. Roberto Falistocco, y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, y la ministra Margarita Zabalza— celebró una deliberación interna para avanzar con la elección de autoridades, pero finalmente resolvió aplazar la definición hasta la próxima reunión de Acuerdo.

La postergación se da en el marco del procedimiento habitual mediante el cual la Corte santafesina renueva su presidencia cada año, y cuya designación debe surgir del voto de sus integrantes.

El comunicado oficial fue difundido por la Secretaría de Gobierno del Poder Judicial y confirmado por la Oficina de Prensa, Difusión y Relaciones Institucionales.

Corte Suprema de Justicia presidente 2026
Noticias relacionadas
Condenaron a cinco años de prisión a un hombre que se presentó como integrante de Los Monos en llamadas extorsivas a locales comerciales de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Imagen ilustrativa

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

homicidio de villagoiz: difunden imagenes de tres sospechosos y sigue vigente la recompensa de $16 millones

Homicidio de Villagoiz: difunden imágenes de tres sospechosos y sigue vigente la recompensa de $16 millones

un policia fue condenado por falso testimonio por encubrir a un hombre autor de un homicidio en 2016

Un policía fue condenado por falso testimonio por encubrir a un hombre autor de un homicidio en 2016

Lo último

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Último Momento
Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"