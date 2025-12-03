Causa Etchevehere: la Justicia avanza sobre el rol de Walter Grenón y Red Mutual en el presunto vaciamiento de "El Diario"

La inhibición general de bienes también alcanzó al empresario santafesino, señalado por los fiscales como pieza clave en la maniobra de triangulación financiera que habría permitido despojar a SAER —editora de El Diario de Paraná— de sus activos

La Justicia entrerriana ordenó la inhibición general de bienes de los integrantes de la familia Etchevehere y de los empresarios Walter y Viviana Grenón , dueños de Red Mutual, en el marco de la causa por estafa y vaciamiento iniciada por Dolores Etchevehere en 2013. La medida profundiza la línea investigativa que busca determinar cómo se desfinanció y descapitalizó a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la histórica editora de El Diario de Paraná, fundado en 1914 y hoy reducido a una cáscara comercial.

La resolución, dictada por el juez de Garantías y Transición Pablo Nicolás Zoff a pedido del fiscal Álvaro Piérola , alcanza a Luis Miguel Etchevehere —exministro de Agroindustria de Mauricio Macri—, a sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego , a su madre Leonor Barbero Marcial , y al empresario santafesino Walter Grenón y su hermana Viviana . Todos ellos quedaron inhibidos en forma solidaria por 250 mil dólares cada uno. También se trabaron embargos e inhibiciones por un millón de dólares sobre inmobiliarias vinculadas a los grupos investigados.

Un eje que se afianza: la responsabilidad de Walter Grenón y sus empresas

Para los investigadores, Walter Grenón ocupa un lugar central en la estructura de despojo de SAER. Los dictámenes fiscales de Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra —y luego de Piérola— describen un mecanismo de triangulación financiera que involucra a las empresas de los Etchevehere y a las firmas y mutuales controladas por Grenón: Arroyo Ubajay SA, Nexfin SA, Mutual AMUS y Red Mutual.

Según la acusación, las empresas de los Grenón financiaban a SAER mediante préstamos otorgados por AMUS. Posteriormente, las mismas empresas del grupo compraban los inmuebles de la editora, apropiándose del patrimonio y dejando a la histórica compañía sin activos. Parte del dinero obtenido por esas ventas terminaba, de acuerdo con los fiscales, en manos de los propios miembros de la familia Etchevehere.

El dictamen del 18 de abril de 2018 lo expone con claridad: “La firma Construcciones del Paraná SA se quedó con los bienes de SAER, y los socios —la familia Etchevehere— con parte del producido. A su vez, Walter Grenón prestó dinero a SAER a través de AMUS y luego compró sus bienes mediante Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA, quedándose también con parte del producido de dichas ventas”.

En todas esas decisiones participaron, según la acusación, las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor Barbero Marcial desde el directorio, y luego Walter Grenón, junto a Arturo y Luis Miguel Etchevehere.

Un expediente que intentó archivarse y vuelve a tomar fuerza

La causa, que inició hace más de una década, transitó por períodos de parálisis y archivar provisoriamente. En 2014, la fiscal Laura Cattáneo pidió desestimar la denuncia al considerar que se trataba de “un conflicto económico intrafamiliar de escasa trascendencia social”. La jueza Susana Firpo avaló ese criterio.

Pero en 2015 la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y sostuvo que el caso “reviste gravedad”, involucra “importantes sumas de dinero” y excede por completo una disputa familiar. A partir de esa resolución, la investigación continuó y se robusteció con pedidos de allanamientos, informes contables y pericias financieras.

En ese proceso, los fiscales detectaron que los derechos de cobro de la publicidad estatal que percibía El Diario fueron cedidos como garantía a mutuales vinculadas a los Grenón. Ese mecanismo derivó en embargos sobre las cuentas de la empresa y profundizó su asfixia financiera.

Procesamientos, retrocesos y un nuevo capítulo judicial

En noviembre de 2023, la jueza de Transición Carola Bacaluzzo procesó a los Etchevehere, a Walter y Viviana Grenón, y al empresario Germán Buffa por administración fraudulenta. Si bien sobreseyó a algunos imputados por el crédito bancario tomado a tasa subsidiada, el núcleo del presunto vaciamiento quedó firme.

Posteriormente, el Tribunal de Juicios y Apelaciones revocó los sobreseimientos y ordenó que parte de la causa se remitiera al fuero federal, donde también hay denuncias por presuntas maniobras financieras ilícitas. La defensa de los Etchevehere y de los Grenón presentó recursos de casación y queja ante el Superior Tribunal de Justicia, intentando revertir los procesamientos.

La línea acusatoria: una alianza empresarial que despojó a SAER

La acusación sostiene que la alianza entre los Etchevehere y los Grenón le permitió a un pequeño grupo de actores apropiarse del patrimonio de un medio centenario, dejando sin sustento a sus trabajadores y generando un vaciamiento del que El Diario aún no se recupera.

Los fiscales remarcan que los beneficios fueron personales, mientras que las deudas —incluidas las laborales y comerciales— quedaron radicadas en una empresa vaciada.

En la última resolución, el juez Zoff ordenó la inhibición general de bienes para asegurar el eventual recupero de activos ilícitamente transferidos y garantizar que los imputados no dispongan de su patrimonio mientras avanza la causa.

El expediente, que acumula casi dos mil fojas y más de una década de trámite, entra ahora en una etapa crucial: la Justicia deberá definir si eleva la causa a juicio para que Walter Grenón, los Etchevehere y los demás imputados enfrenten las acusaciones por una de las maniobras de vaciamiento más resonantes de la prensa regional.