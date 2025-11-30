Uno Santa Fe | Judiciales | cocaína

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Recibió además penas por portar un arma sin autorización y por encubrir el robo de una moto

30 de noviembre 2025 · 13:46hs
Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Un joven de 19 años identificado como Tobías Federico Joaquín Juárez fue condenado a cinco años de prisión por transportar cocaína con fines de comercialización mientras viajaba como pasajero en un remís en la ciudad de Santa Fe. La sentencia también incluyó penas por portación ilegítima de arma de fuego y encubrimiento del robo de una motocicleta.

El fallo fue dictado por la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Orio, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Droga en un remís

Según detalló Orio, el hecho principal ocurrió en marzo de 2024, cuando Juárez fue interceptado por policías que realizaban un patrullaje preventivo en calle Neuquén al 6.800, en el norte de la ciudad.

El joven viajaba como pasajero en un remís y llevaba consigo una bolsa que contenía: 125 envoltorios de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia, una balanza de precisión, una tijera y papeles satinados utilizados para fraccionar la droga.

Los agentes también secuestraron dos teléfonos celulares, luego sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Otros delitos comprobados

El fiscal indicó que Juárez recibió además condena por otros dos hechos ocurridos en momentos distintos: encubrimiento de una moto robada. Se le secuestró una Honda Titán con pedido de secuestro activo, cuya procedencia ilícita el joven conocía. El episodio fue detectado por policías que realizaban un operativo de control en avenida 7 de Marzo, entre Candiotti y Mitre, en Santo Tomé. Además, portación ilegal de un arma de fuego: en otra ocasión, Juárez circulaba en moto por la zona de Excombatientes de Malvinas y Mansilla, en Santa Fe, llevando un revólver calibre .38 cargado y en condiciones de uso inmediato, junto a 15 cartuchos del mismo calibre.

Juárez fue condenado como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación indebida de arma de fuego de guerra y encubrimiento por recepción sospechosa.

El joven admitió su responsabilidad penal y, junto a su defensa, aceptó los términos del juicio abreviado que permitió dictar la pena de cinco años de prisión efectiva.

