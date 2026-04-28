Fueron imputados este martes tras ser acusados de exigir $1 millón a cambio de devolver una motocicleta y no detener a la víctima bajo la amenaza de una falsa denuncia.

Entrega controlada y billetes marcados: cómo cayeron dos policías de la Comisaría 8ª acusados de exigirle $1 millón a un hombre

Dos policías de la ciudad de Santa Fe fueron imputados por haberle exigido dinero a un hombre a cambio de recuperar una motocicleta y evitar su detención bajo la amenaza de una falsa denuncia.

El hecho ocurrió la semana pasada en la comisaría Octava de la Unidad Regional I , y fue investigado por el fiscal Ezequiel Hernández .

La audiencia imputativa se desarrolló este mediodía ante el juez Leandro Lazzarini, donde se formalizaron las atribuciones delictivas contra los dos agentes, un inspector y un suboficial de 37 y 49 años, identificados por sus iniciales PEP y GLN.

Según detalló el fiscal, “los policías investigados abusaron de sus cargos con la intención de obtener rédito económico”. El episodio ocurrió el miércoles de la semana pasada alrededor de las 16:30, cuando ambos efectivos exigieron a la víctima el pago de un millón de pesos.

Cayeron dos policías de la Comisaría 8° por pedir coima para devolver una moto y relevaron a 11 efectivos

De acuerdo a la investigación, el dinero era requerido a cambio de devolver una motocicleta —propiedad de la pareja del denunciante— que había sido secuestrada en Sauce Viejo. Además, los uniformados lo habrían intimidado al advertirle que, si no accedía al pago, sería “llevado preso por falsa denuncia” y podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Tras el episodio, el hombre acudió a la Unidad Especial de Asuntos Internos, lo que dio inicio a la investigación penal. “Al ser notificados, desde el MPA iniciamos la correspondiente investigación”, explicó Hernández.

Como parte de las medidas para reunir pruebas, el viernes se llevó a cabo una “entrega controlada” con billetes marcados. El procedimiento se realizó dentro de la misma dependencia policial, mientras agentes de Asuntos Internos aguardaban en el exterior.

“Cuando la víctima salió de la comisaría, los efectivos ingresaron y encontraron el dinero que había sido cobrado ilegítimamente”, relató el fiscal. A partir de ese hallazgo, ambos policías fueron detenidos.

En cuanto a la calificación legal, a los imputados se les atribuyó la coautoría del delito de exacciones ilegales agravadas.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones. “La investigación sigue abierta en relación a la posible participación de un tercer integrante de la fuerza”, indicó Hernández, quien precisó que ese efectivo habría estado presente durante las amenazas iniciales, aunque no en la entrega del dinero.

Por su parte, la audiencia para debatir las medidas cautelares fue programada para el próximo jueves, en horario a confirmar.