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Cayeron dos policías de la Comisaría 8° por pedir coima para devolver una moto y relevaron a 11 efectivos

Una denuncia del damnificado permitió montar una entrega controlada que terminó con la aprehensión de los oficiales y el desplazamiento de todo un tercio de guardia

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de abril 2026 · 09:27hs
Cayeron dos policías de la Comisaría 8° por pedir coima para devolver una moto y relevaron a 11 efectivos

Un operativo de la División Asuntos Internos desembocó el pasado viernes en la aprehensión de dos oficiales de la Comisaría 8° de la ciudad de Santa Fe, acusados de exigirle dinero a un particular a cambio de devolverle su moto. La maniobra fue desarticulada mediante una entrega controlada montada a partir de la denuncia de la propia víctima. Como consecuencia del escándalo, la Unidad Regional I dispuso el relevo de 11 efectivos de esa dependencia, incluyendo a la Jefatura de la Estación Norte.

La denuncia que desencadenó el operativo

Todo comenzó cuando un particular damnificado que intentaba recuperar una motocicleta retenida en la comisaría fue contactado por dos oficiales que le exigieron una suma de dinero a cambio de gestionar la devolución del vehículo. Lejos de acceder, el afectado realizó una denuncia formal, lo que permitió a Asuntos Internos planificar una entrega controlada en la propia dependencia policial.

El viernes por la tarde, en el momento en que se concretaba la transacción, los investigadores irrumpieron en el lugar y aprehendieron a los dos policías involucrados en la maniobra extorsiva.

Relevo de 11 efectivos, incluida la Jefatura

La repercusión institucional del hecho fue inmediata. Desde la Jefatura de la Unidad Regional I se tomaron medidas de fondo: fue removido el tercio de guardia completo —un total de 11 efectivos— y también la Jefatura Policial de la Estación Norte, en lo que representa una intervención de alcance significativo sobre esa unidad de Orden Público.

La causa quedó en manos de la fiscal de Violencia Institucional

El procedimiento fue informado a la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, quien ordenó la aprehensión de los dos oficiales y dispuso el secuestro de todos los elementos incriminantes recolectados durante la entrega controlada. Para el curso de esta semana se aguarda la realización de la audiencia imputativa, instancia en la que se formalizará la atribución delictiva contra los dos efectivos.

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Comisaría efectivos oficiales
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