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Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

La Justicia santafesina resolvió el sobreseimiento de un adolescente de 14 años al ser considerado inimputable. La familia de la víctima manifestó su indignación ante la falta de consecuencias penales.

24 de abril 2026 · 18:55hs
Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

El marco legal vigente al momento del crimen de Jeremías Monzón terminó por definir la situación judicial de uno de los sospechosos. Este viernes, la Justicia resolvió el sobreseimiento de un adolescente de 14 años involucrado en el hecho, bajo el argumento de su inimputabilidad debido a su edad.

La resolución, aunque técnicamente previsible para los especialistas, profundizó el dolor de la familia de la víctima, que cuestiona la falta de castigo para quienes participaron del ataque.

El abogado querellante, Bruno Rugna, reconoció que la medida se ajusta a la normativa imperante, la cual impide que un menor de esa edad sea penalmente responsable. Sin embargo, el letrado puso el foco en el comportamiento del joven durante el periodo de tutela estatal previo al sobreseimiento.

Incumplimientos

Según la querella, existieron incumplimientos de las reglas impuestas, tales como el uso de redes sociales y la supuesta viralización de contenido relacionado con la agresión, factores que fueron denunciados ante el tribunal para dejar constancia de la falta de arrepentimiento del implicado.

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Para Romina Monzón, madre de Jeremías, la decisión judicial resulta "repugnante". En sus declaraciones tras la audiencia, denunció que los responsables no solo permanecen en libertad por un tecnicismo cronológico, sino que además se jactan del hecho. Monzón también hizo alusión al actual debate sobre la reforma de la ley de minoridad, lamentando que los cambios normativos recientes no hayan llegado a tiempo para aplicarse en este caso, lo que hubiera permitido un tratamiento penal distinto para el adolescente.

Pese a este cierre en la situación del menor, la investigación principal no se detiene. La causa penal continúa su curso contra dos mujeres que permanecen bajo prisión preventiva y cuya responsabilidad se dirimirá en un juicio oral y público próximamente. Mientras tanto, el sobreseimiento del adolescente deja un sabor amargo en el entorno de la víctima, que ve en la legislación actual una barrera infranqueable para alcanzar lo que consideran una justicia plena.

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