Destituyeron al juez Fabio Della Siega en Santa Fe por ignorancia del derecho y falta de perspectiva de género

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió por mayoría la destitución del magistrado, al considerar que su conducta encuadra en causales legales vinculadas a ignorancia del derecho y cuestionamientos por falta de perspectiva de género

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe dispuso la destitución del juez de Familia Fabio Marcelo Della Siega , quien se desempeñaba en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 con asiento en los tribunales de la capital provincial.

La resolución se adoptó por mayoría y se fundamentó en que la conducta del magistrado quedó comprendida en los artículos 7, incisos 1° y 2° de la Ley 7.050 , junto con sus modificatorias, normativa que regula las causales de remoción de jueces en la provincia.

Destitución por causales graves

De acuerdo al documento oficial (página 1), el tribunal consideró acreditadas faltas que derivaron en la sanción máxima: la remoción del cargo. Entre los cuestionamientos más relevantes que trascendieron se encuentran la ignorancia del derecho en sus fallos y la falta de perspectiva de género, elementos centrales en el análisis de su desempeño dentro del fuero de Familia.

La decisión fue tomada en una sesión presidida por el titular de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, e integrada por ministros del máximo tribunal, legisladores y representantes del Colegio de Abogados.

Cómo se conformó el Tribunal

El cuerpo que resolvió la destitución estuvo integrado por jueces de la Corte santafesina, legisladores provinciales y abogados de la matrícula, en el marco del procedimiento previsto por la ley. Además, actuó como acusador el Procurador General de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, mientras que la defensa del magistrado estuvo a cargo de abogados del foro local.