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La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN en la previa de la marcha universitaria: salarios "indignos" y falta de financiamiento

Laura Tarabella y Rubén Soro encabezaron un encuentro en Santa Fe en medio del reclamo por el financiamiento universitario. Advirtieron sobre un “contexto insostenible” y convocaron a la movilización federal del martes 12 de mayo.

7 de mayo 2026 · 18:47hs
La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN nacional en la previa de la marcha universitaria: exigen la ley de financiamiento

La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN nacional en la previa de la marcha universitaria: exigen la ley de financiamiento

En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, prevista para el próximo martes 12 de mayo, la ciudad de Santa Fe fue escenario de un encuentro inédito entre autoridades académicas en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, recibió al rector nacional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, en una reunión que estuvo atravesada por la organización de la movilización y por la preocupación compartida frente al escenario presupuestario que atraviesa el sistema universitario.

La movilización en Santa Fe partirá desde la sede de Telefe Santa Fe, en la zona de la Costanera, y culminará con un acto frente al Rectorado de la UNL. Según detalló Tarabella, la convocatoria será a las 16 y reunirá a docentes, estudiantes, no docentes, investigadores e integrantes de ambas universidades.

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La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN nacional en la previa de la marcha universitaria: exigen la ley de financiamiento

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“Nos vamos a concentrar frente a Telefe Santa Fe para encontrarnos con los docentes, los estudiantes, los no docentes, investigadoras e investigadores”, explicó la rectora.

En ese marco, las autoridades universitarias insistieron en que el reclamo excede lo estrictamente salarial y alcanza al funcionamiento integral del sistema público de educación superior.

Soro advirtió que la situación actual es crítica y cuestionó la falta de transferencias nacionales para áreas estratégicas. “Las partidas para infraestructura, para obra, son cero en el país y en nuestra universidad también. Ciencia, técnica, investigación, extensionismo, programas concretos: no recibimos transferencias”, afirmó.

El rector de la UTN sostuvo además que entre el 93 y el 94 por ciento del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, que calificó como “indignos”, mientras que el resto resulta insuficiente para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

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Por su parte, Tarabella puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recordó que la normativa fue aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales.

“La consigna de la marcha tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo la rectora, y agregó que el reclamo apunta especialmente al reconocimiento del retraso salarial de docentes y no docentes y al sostenimiento de las becas estudiantiles.

En el diálogo con la prensa, ambos rectores coincidieron también en describir las dificultades cotidianas para sostener las actividades académicas y de investigación en medio del ajuste presupuestario.

“Gestionamos de una manera muy rigurosa, muy austera”, indicó Tarabella, quien aseguró que la UNL prioriza el sostenimiento de sus funciones esenciales pese al contexto.

Soro, en tanto, remarcó que muchas universidades logran sostener proyectos gracias al acompañamiento de gobiernos provinciales, municipales y sectores productivos. “La educación es parte de la solución y no del problema”, afirmó.

La marcha federal del martes se replicará en distintas ciudades del país y tendrá su epicentro en Buenos Aires. En Santa Fe, el acto central se realizará a las 17 en la explanada del Rectorado de la UNL, donde se leerá un documento conjunto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria Argentina.

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