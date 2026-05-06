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Caso Jeremías Monzón: sin fecha para la audiencia que definirá el sobreseimiento de uno de los menores acusados

La defensa pidió la absolución por inimputabilidad y no habrá debate oral. El acusado tenía 14 años al momento del hecho

6 de mayo 2026 · 07:13hs
Caso Jeremías Monzón: sin fecha para la audiencia que definirá el sobreseimiento de uno de los menores acusados

La audiencia clave para definir el sobreseimiento de uno de los menores imputados por el crimen de Jeremías Monzón volvió a ser suspendida en la ciudad de Santa Fe y, por el momento, no tiene nueva fecha. El encuentro judicial estaba previsto para el lunes pasado y luego reprogramado para este miércoles, pero finalmente quedó en suspenso por una cuestión de agenda.

El caso involucra a B.S.V., quien tenía 14 años al momento del ataque, ocurrido el 18 de diciembre. Debido a su edad, su defensora oficial solicitó la absolución, en línea con lo que establece el régimen penal juvenil vigente.

El abogado querellante de la familia de la víctima, Bruno Rugna, fue contundente al respecto: “No habrá debate, se lo va a sobreseer por una cuestión de edad”. En ese sentido, explicó que “no se aplica la nueva ley de imputabilidad porque no es retroactiva y aún no entró en vigencia”, ya que comenzará a regir recién en septiembre.

Cabe recordar que el otro menor acusado ya fue sobreseído por la Justicia santafesina en el marco de la misma causa.

La investigación está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.

En tanto, Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un reformatorio de Rosario y es la única menor que fue formalmente imputada. Además, también está acusada como partícipe secundaria la madre de la joven, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres de esa ciudad.

El asesinato de Jeremías Monzón se convirtió en uno de los hechos más impactantes y violentos en Santa Fe, no solo por la participación de menores, sino también por la brutalidad del ataque, que quedó registrado en video y en el que la víctima recibió más de 20 puñaladas.

• LEER MÁS: Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

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