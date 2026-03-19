Intentó asaltar a un chofer de Uber armado y terminó condenado a prisión

Los atacantes abordaron el vehículo en barrio Centenario y, al llegar a la zona de Lisandro de la Torre y Roque Sáenz Peña, amenazaron a la víctima con un revólver calibre 22

Un hombre de 20 años, identificado como Tiago Rubén Álvarez , fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por intentar robarle a un chofer de la aplicación Uber en la ciudad de Santa Fe . La pena también incluye el delito de resistencia a la autoridad .

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minitti en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Lascurain , quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante las audiencias.

Intento de robo con arma de fuego

Según detalló el fiscal, el hecho ocurrió el jueves 31 de julio de 2025 alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el condenado actuó junto a un adolescente. Ambos planificaron el asalto a un conductor de la aplicación de viajes.

Los atacantes abordaron el vehículo en barrio Centenario y, al llegar a la zona de Lisandro de la Torre y Roque Sáenz Peña, amenazaron a la víctima con un revólver calibre 22.

Bajo intimidación, lograron sustraerle dinero en efectivo, un teléfono celular y las llaves del auto. Luego descendieron rápidamente del vehículo y escaparon corriendo. Durante la huida, efectuaron dos disparos con el arma de fuego, aunque no hubo personas heridas.

Detención y secuestro de elementos

Minutos después del hecho, personal policial localizó a los sospechosos en inmediaciones de Juan de Garay al 3900. En ese momento, el menor de edad que acompañaba a Álvarez llegó a apuntar el arma contra los uniformados para evitar ser detenido.

A pesar de la resistencia, ambos fueron finalmente aprehendidos. La policía logró secuestrar el arma utilizada y recuperar las pertenencias robadas, por lo que el objetivo delictivo no llegó a concretarse.

Reconocimiento de culpabilidad

Álvarez reconoció su responsabilidad penal como coautor de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de un menor, además del delito de resistencia a la autoridad.

El imputado, junto a su defensa, aceptó la calificación legal, la pena impuesta y el procedimiento abreviado. Por su parte, la víctima fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad.