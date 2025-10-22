Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

La medida fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria tras un requerimiento del fiscal Alejandro Benítez. En el mismo caso, otras dos mujeres imputadas permanecen con medidas alternativas a la prisión.

22 de octubre 2025 · 19:04hs
Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Dos hombres quedaron en prisión preventiva mientras se los investiga por comercialización de cocaína al menudeo en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El caso está a cargo del fiscal Alejandro Benítez, quien solicitó la privación de la libertad de los dos hombres. En el marco del mismo legajo penal, dos mujeres también están imputadas, aunque la magistrada les impuso medidas alternativas a la prisión preventiva, según detalló el fiscal.

En un mes y medio, más de 100 allanamientos por microtráfico en el centro-norte de Santa Fe dejaron 121 detenidos

Este caso se enmarca en los Objetivos Priorizados del MPA dentro del Plan de Persecución Penal.

Allanamiento y secuestro de drogas y dinero

El fiscal Benítez informó que el sábado 11 de este mes, alrededor de las 7:00, se llevó a cabo un allanamiento en un departamento ubicado en calle San Carlos al 1.400 de Esperanza, donde fueron detenidas las cuatro personas investigadas. Se trata de dos hombres y dos mujeres, identificadas por las iniciales IAB, LNG, IAG y SVA, quienes son familiares entre sí.

Durante el procedimiento, personal policial encontró elementos con vestigios de cocaína, así como objetos vinculados al fraccionamiento de la droga para su comercialización en dosis. Además, se secuestraron 423.100 pesos en billetes de baja denominación, tanto en la vivienda como en un automóvil vinculado a los imputados.

Benítez agregó que, además de lo secuestrado, se presentaron ante la jueza otras evidencias obtenidas a través de medidas y diligencias previas, que permitieron comprobar que los imputados se dedicaban a la venta de cocaína al menudeo.

Calificación penal

Los cuatro imputados son investigados como coautores del delito de comercio de estupefacientes, de acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

prisión Esperanza cocaína
Noticias relacionadas
la corte suprema de la nacion ordeno reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 anos en santa fe 

La Corte Suprema de la Nación ordenó reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 años en Santa Fe 

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Lo último

Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Kicillof lanzó duras críticas a Provincias Unidas, a días de las elecciones: Son las viudas de Milei

Kicillof lanzó duras críticas a Provincias Unidas, a días de las elecciones: "Son las viudas de Milei"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Último Momento
Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Kicillof lanzó duras críticas a Provincias Unidas, a días de las elecciones: Son las viudas de Milei

Kicillof lanzó duras críticas a Provincias Unidas, a días de las elecciones: "Son las viudas de Milei"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Pullaro y Scaglia en UNO Santa Fe: Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo

Pullaro y Scaglia en UNO Santa Fe: "Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo"

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Ovación
El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras