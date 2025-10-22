Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

La medida fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria tras un requerimiento del fiscal Alejandro Benítez. En el mismo caso, otras dos mujeres imputadas permanecen con medidas alternativas a la prisión.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva mientras se los investiga por comercialización de cocaína al menudeo en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca , durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El caso está a cargo del fiscal Alejandro Benítez , quien solicitó la privación de la libertad de los dos hombres. En el marco del mismo legajo penal, dos mujeres también están imputadas , aunque la magistrada les impuso medidas alternativas a la prisión preventiva , según detalló el fiscal.

En un mes y medio, más de 100 allanamientos por microtráfico en el centro-norte de Santa Fe dejaron 121 detenidos

Este caso se enmarca en los Objetivos Priorizados del MPA dentro del Plan de Persecución Penal.

Allanamiento y secuestro de drogas y dinero

El fiscal Benítez informó que el sábado 11 de este mes, alrededor de las 7:00, se llevó a cabo un allanamiento en un departamento ubicado en calle San Carlos al 1.400 de Esperanza, donde fueron detenidas las cuatro personas investigadas. Se trata de dos hombres y dos mujeres, identificadas por las iniciales IAB, LNG, IAG y SVA, quienes son familiares entre sí.

Durante el procedimiento, personal policial encontró elementos con vestigios de cocaína, así como objetos vinculados al fraccionamiento de la droga para su comercialización en dosis. Además, se secuestraron 423.100 pesos en billetes de baja denominación, tanto en la vivienda como en un automóvil vinculado a los imputados.

Benítez agregó que, además de lo secuestrado, se presentaron ante la jueza otras evidencias obtenidas a través de medidas y diligencias previas, que permitieron comprobar que los imputados se dedicaban a la venta de cocaína al menudeo.

Calificación penal

Los cuatro imputados son investigados como coautores del delito de comercio de estupefacientes, de acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).