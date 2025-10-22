Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Mientras se multiplican las versiones sobre su continuidad como entrenador del primer equipo, el DT sabalero estuvo observando el partido de la Reserva ante Boca, en el Brigadier López.

En medio de las especulaciones sobre su futuro, Ezequiel Medrán volvió a mostrarse cerca del plantel y del club. El entrenador de Colón estuvo presente este miércoles en el estadio Brigadier Estanislao López, donde la Reserva sabalera cayó 2-1 frente a Boca Juniors por la 15ª fecha de la Copa Proyección.

Medrán siguió el encuentro desde la platea, acompañado por miembros de su cuerpo técnico, observando de cerca el rendimiento de los juveniles que dirige Martín Minella y que en varios casos forman parte del radar del plantel profesional. La presencia del DT no pasó inadvertida, especialmente en un contexto donde distintos sectores políticos del club ya se pronunciaron sobre su eventual continuidad para la próxima temporada , a la espera de las elecciones del 30 de noviembre .

El técnico, que asumió en un momento complejo del equipo y logró devolverle protagonismo en la Primera Nacional, mantiene contrato vigente y continúa planificando junto a su cuerpo técnico la recta final del campeonato. Su presencia en el Brigadier fue leída como una señal de compromiso y respaldo al proyecto formativo del club, más allá de las decisiones institucionales que se tomen en las próximas semanas.

Un paso en falso para la Reserva de Colón

El encuentro de Reserva finalizó con derrota 2-1 para Colón, que comenzó ganando con un gol de Iván Ojeda, pero terminó siendo superado por los tantos de Gonzalo Gelini y Joaquín Ruiz para el Xeneize. A pesar del resultado, Medrán se mostró atento a los movimientos de varios futbolistas que podrían tener lugar en el plantel profesional de cara al futuro.

En un clima político cada vez más activo y con definiciones importantes por venir, Ezequiel Medrán eligió estar cerca del fútbol y de los jóvenes del club, reafirmando su vínculo con el proyecto deportivo sabalero.