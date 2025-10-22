Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Tras el anuncio de Ricardo Luciani sobre que Ezequiel Medrán seguiría como DT si su lista gana, otros referentes opositores también evalúan confirmar al entrenador.

La continuidad de Ezequiel Medrán como director técnico de Colón se transformó en un tema central en la previa de las elecciones del 30 de noviembre. Tras la oficialización de Ricardo Luciani, líder de la agrupación Sangre de Campeones, sobre que Medrán seguirá al frente del primer equipo en caso de asumir, comenzaron a conocerse las posturas de otros frentes opositores.

Según trascendió, Ricardo Magdalena y Gustavo Abraham , dos de los principales candidatos de la oposición, también tendrán previsto confirmar al entrenador si sus listas llegan a la conducción del club. Esto marcaría una tendencia en el espacio opositor a mostrar coherencia y respaldo al proyecto deportivo actual , buscando generar tranquilidad en el plantel y en los socios.

Todavía resta conocer la posición de otros sectores. En caso de que el oficialismo presente lista propia, se espera que también respalden a Medrán, aunque quedan incógnitas sobre Clemente Valdez y Oscar Ýódice, quienes podrían sumarse a alguna de las listas opositoras o definir su postura respecto al técnico en las próximas semanas.

La decisión en suspenso en Colón

Por otro lado, Carlos Trott también se presentaría como candidato, aunque hasta el momento no hay referencia sobre su pensamiento respecto al futuro del entrenador. Además, el frente de Tradición Sabalera, con José Alonso como referente, todavía no definió si acompañará la continuidad de Medrán, mientras que no se descarta que José Vignatti, expresidente y figura histórica del club, decida finalmente encabezar la lista y retomar la conducción del club.

Con el paso de los días, la definición de cada lista será clave, no solo para las estrategias electorales, sino también para marcar la línea deportiva que Colón seguirá en los próximos años. La continuidad de Medrán aparece como un punto de consenso entre varios frentes, aunque la confirmación oficial dependerá de cada candidato y de la evolución de las negociaciones políticas dentro de la institución.

En definitiva, el técnico del primer equipo se convirtió en un elemento central de la campaña, y su permanencia será uno de los primeros signos de estabilidad que podrán transmitir los candidatos a los socios sabaleros en la recta final hacia las elecciones.