River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

El Millonario sigue de cerca a los juveniles tatengues, dos de los futbolistas con mayor proyección del plantel. El interés llega en medio de un gran año para ambos.

22 de octubre 2025 · 19:36hs
El buen presente de Unión no pasa desapercibido en el fútbol argentino. En las últimas horas, el periodista Hernán Castillo contó en su programa de streaming que River Plate sigue de cerca a Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, dos de los futbolistas más destacados y con mayor proyección del plantel rojiblanco.

Del Blanco y Vargas, las cartas de venta de Unión

El propio representante de Del Blanco, Cataldo, habló sobre la situación del lateral derecho, quien ha tenido un año de gran regularidad y crecimiento bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

En tanto, el interés por Lautaro Vargas no sorprende: el mediocampista ofensivo de 20 años estuvo en la órbita de la Selección Argentina Sub 20 y estuvo muy cerca de disputar el Mundial de la categoría, aunque finalmente Dylan Gorosito (Boca) le ganó el lugar en la lista definitiva.

Las estadísticas de ambos reflejan su importancia dentro del equipo.

  • Mateo Del Blanco jugó 13 partidos en el Torneo Clausura, siendo reemplazado dos veces y marcando un gol. En el Apertura participó de 15 encuentros (11 como titular y 4 ingresando desde el banco), además de disputar los tres partidos de Copa Argentina como titular, completando todos los minutos. En la Copa Sudamericana, también tuvo protagonismo: jugó los seis partidos, cuatro desde el arranque y dos ingresando en el complemento.

  • Lautaro Vargas, por su parte, también fue pieza fija: participó de los 13 partidos del Clausura, en uno de ellos reemplazado, y de 10 en el Apertura, con ocho titularidades. Además, disputó los tres encuentros de Copa Argentina (dos como titular y uno desde el banco) y los seis de Sudamericana, donde fue titular en cuatro oportunidades.

Gallardo, con la mira en Unión

El seguimiento de River se da en un contexto donde el club de Núñez busca reforzar su plantel con jugadores jóvenes, de recorrido local y proyección internacional, una política que ya mostró resultados con casos como los de Echeverri, Ruberto o Mastantuono.

En Unión, por ahora, no hubo contactos formales, pero el interés millonario genera expectativa. Tanto Vargas como Del Blanco son dos valores muy bien considerados por el cuerpo técnico y la dirigencia, que los ven como pilares del futuro inmediato tatengue. Si River decide avanzar, el mercado de pases de fin de año podría traer novedades importantes para Santa Fe.

