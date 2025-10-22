Uno Santa Fe | Unión | Unión

El muro de los doce pasos de Unión: el impresionante registro de Matías Tagliamonte

El arquero de Unión, figura ante Defensa y Justicia, atraviesa un momento brillante y suma números sobresalientes cada vez que enfrenta un remate desde los doce pasos.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2025 · 16:58hs
El muro de los doce pasos de Unión: el impresionante registro de Matías Tagliamonte

Prensa Unión

El nombre de Matías Tagliamonte volvió a resonar con fuerza en Santa Fe tras la gran victoria de Unión por 3-0 ante Defensa y Justicia, donde fue una de las figuras y volvió a lucirse al contener un penal clave a Abiel Osorio. Su actuación no solo fue determinante para sellar la permanencia y meterse en zona de clasificación, sino que además reafirmó una tendencia: el arquero tatengue tiene un registro notable en penales.

LEER MÁS: Cataldo: "Si llega una oferta que le sirva a Unión y a Mateo, todo puede pasar"

Tagliamonte, cuyo préstamo vence el 31 de diciembre, está cedido desde Racing, y Unión posee una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase. En el club ya evalúan seriamente ejecutar esa cláusula, impulsados por el nivel del arquero, que en cada presentación demuestra seguridad, reflejos y carácter.

Los impresionantes registros de Matías Tagliamonte en los penales

El dato que lo respalda es contundente: en los 13 penales que enfrentó en su carrera, entre tiempo regular y tandas definitorias, atajò 5 (3 en los 90 minutos y 2 en definiciones). Solo 7 terminaron en gol, y uno fue desviado por el pateador, lo que arroja una efectividad superior al 38%, una cifra destacable para el puesto.

Su camino bajo los tres palos muestra una progresión constante. En sus inicios en Atlético de Rafaela, en la temporada 2019/20 de la Primera Nacional, sufrió dos penales —ante San Martín de Tucumán e Instituto— que terminaron en gol. En Tigre, logró su primer penal contenido en tiempo regular, y en Gimnasia de Mendoza, durante el torneo 2024, enfrentó tres remates, todos convertidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1980781995686023229&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, su gran despegue llegó en Unión, donde sus manos se transformaron en un amuleto. En el Apertura 2025, le atajó a Alan Lescano (Argentinos Juniors); en el Clausura, volvió a destacarse ante Abiel Osorio (Defensa y Justicia), y en la Copa Argentina, fue figura ante Rosario Central, donde en los 90 minutos contuvo un penal a Ignacio Malcorra, y luego en la tanda definitoria se lució ante Agustín Módica y Gaspar Duarte, garantizando la clasificación.

Sus antecedentes y la indicación de Madelón

A lo largo de su carrera, Tagliamonte defendió los colores de Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza, Racing, Tigre y Unión, y en cada paso dejó claro que tiene un don especial para leer las intenciones de los rivales. “Siempre espero hasta el final, como me pide Leo (Madelón)”, reconoció días atrás tras el triunfo ante el Halcón.

LEER MÁS: El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Más allá de los números, el arquero de 26 años se ganó el respaldo del plantel, del cuerpo técnico y de los hinchas, que ya piden su continuidad. Unión tiene la decisión en sus manos, y si algo dejó claro Tagliamonte, es que bajo presión, sabe responder.

Unión Matías Tagliamonte Defensa
Noticias relacionadas
cataldo: si llega una oferta que le sirva a union y a del blanco, todo puede pasar

Cataldo: "Si llega una oferta que le sirva a Unión y a Del Blanco, todo puede pasar"

Unión logró el objetivo primario que es mantener la categoría y lo hizo con mucha autoridad.

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Unión es junto a Boca los dos equipos más goleadores de la Zona A.

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión logró una esforzada pero muy importante victoria como visitante ante Regatas de Corrientes.

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Lo último

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

Último Momento
Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Una obra inédita para evitar socavones en una zona clave de Santa Fe: se firmó el contrato para reconstruir la cloaca máxima

Una obra inédita para evitar socavones en una zona clave de Santa Fe: se firmó el contrato para reconstruir la cloaca máxima

Ovación
Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los dos jugadores de Colón que firmaron su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmaron su primer contrato profesional

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras