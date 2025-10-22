Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Uno Santa Fe | Santa Fe | calor

Altas temperaturas y tiempo inestable marcarán el jueves en la ciudad de Santa Fe, con una máxima prevista de 33°C y probabilidad de tormentas

22 de octubre 2025 · 21:25hs
La primavera la ciudad de Santa Fe traerá este jueves una jornada de altas temperaturas, calor e inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 20°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Durante la madrugada y la mañana, el pronóstico del tiempo indica tormentas dispersas con chances de precipitaciones entre el 10 y el 40%. Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas. Sin embargo, por la noche y madrugada del viernes podrían volver las tormentas, con igual probabilidad de ocurrencia.

Viento y ráfagas

El viento soplará del norte durante toda la jornada, con intensidades que irán de hasta los 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. La humedad se mantendrá elevada y la sensación térmica superará los 33 grados durante las horas de mayor insolación.

El viernes llegaría el descenso térmico, con una máxima de 22°C y la persistencia de algunas lluvias, mientras que el fin de semana se mantendría más fresco, con máximas en torno a los 26°C y mínimas por debajo de los 13°C.

