Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El equipo de Martín Minella comenzó en ventaja con un tanto de Iván Ojeda, pero Boca reaccionó y terminó imponiéndose 2-1 en Santa Fe.

22 de octubre 2025 · 17:08hs
La Reserva de Colón sufrió un duro golpe en su ilusión de clasificar a los octavos de final de la Copa Proyección, al caer por 2-1 ante Boca en el estadio Brigadier Estanislao López, en el marco de la 15ª fecha de la Zona A. El conjunto dirigido por Martín Minella comenzó con autoridad, pero el Xeneize impuso su jerarquía y terminó quedándose con los tres puntos.

Colón no pudo aguantar su ventaja inicial

El Sabalero abrió el marcador rápidamente, a los 5 minutos del primer tiempo, con un tanto de Iván Ojeda, que definió con precisión tras una buena maniobra colectiva. Sin embargo, con el correr de los minutos Boca fue emparejando el desarrollo, y a los 36 minutos, Gonzalo Gelini marcó el empate parcial.

En el complemento, la visita aprovechó su momento: a los 7 minutos del segundo tiempo, Joaquín Ruiz con una estupenda definición apareció para decretar el 2-1 definitivo. Pese a los intentos de Colón por revertir el resultado, el equipo de Minella no logró quebrar el orden defensivo del Xeneize, que justificó la victoria en el tramo final del encuentro.

Con este resultado, Colón permanece fuera de la zona de clasificación, a cuatro puntos de Argentinos Juniors, el último que estaría ingresando a los octavos de final, mientras que en el medio de la tabla se ubican Barracas Central, Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, Boca reafirmó su condición de candidato, al convertirse en el nuevo líder tras pasar a Belgrano, ampliando su ventaja sobre los perseguidores.

Las formaciones de Colón y Boca

El conjunto rojinegro formó con: 1-Tomás Paredes; 4-Nazareno Luque, 2-Jonás Ravano, 6-Zahir Ibarra, 3-Luca Campagnaro; 8-Abel Galbán, 5-Zahir Yunis, 7-Máximo Johnston, 11-Jevin Colli; 10-Iván Ojeda, 9-Matías Córdoba. DT: Martín Minella.

Boca, por su parte, presentó: 1-Sebastián Díaz Robles; 4-Matías Baroni, 2-Facundo Herrera, 6-Mateo Mendía, 3-Santiago Zampieri; 5-Camilo Rey Domenech, 8-Santiago Dalmasso, 10-Juan Cruz Payal, 7-Gonzalo Gelini; 11-Tomás Aranda, 9-Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

El partido fue dirigido por Roberta Echeverría, asistida por Facundo Maldonado y Marcos Pueyo, mientras que Leandro Fedele será el cuarto árbitro.

