Uno Santa Fe | Judiciales | extorsión

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

El imputado, de 23 años, se comunicaba mediante WhatsApp y le decía al médico que “conocía los movimientos y rutinas de su familia”. Otra persona será imputada mañana, mientras que un tercer involucrado ya fue identificado pero continúa prófugo.

14 de octubre 2025 · 18:38hs
Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Un joven de 23 años, identificado por sus iniciales GSP, quedó en prisión preventiva en el marco de la causa que se lo investiga como coautor de la extorsión a un médico y empresario de la ciudad de Santa Fe.

Además, se le imputan amenazas con arma de fuego a otra persona y la tenencia ilegal de un revólver, hallado en su domicilio y apto para disparar.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Pablo Spekuljak, a raíz del pedido formulado por la fiscal María Laura Urquiza en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

En su exposición, Urquiza detalló que “desde el 1 hasta el 10 de octubre, el imputado y otras dos personas amenazaron con causar daño físico a la víctima y a su grupo familiar”.

Engaños, deudas y vulnerabilidad: prisión preventiva para el camillero acusado de estafas por 70 millones de pesos

La fiscal agregó que los agresores se comunicaban mediante WhatsApp, y “manifestaban conocer los movimientos y rutinas de su familia mientras exigían la entrega de 100.000 dólares”.

Sobre un episodio puntual, Urquiza indicó: “El jueves 9 de octubre, GSP se presentó en uno de los locales comerciales de la esposa de la víctima con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, generándole un temor serio y fundado”.

La fiscal explicó que los tres hombres investigados actuaron con roles distribuidos y precisó que, mientras GSP quedó en prisión preventiva, otra persona ya fue detenida y mañana será imputada, y que el tercer implicado, aunque identificado, permanece prófugo con orden de detención librada por la fiscalía.

GSP también es investigado por amenazar con un arma de fuego a otra víctima y por la tenencia ilegal de un revólver en su domicilio. “El primero de estos delitos corresponde a la intimidación directa hacia un hombre, mientras que el segundo consiste en la tenencia de un arma de fuego de uso civil, apta para disparar, sin autorización legal”, explicó Urquiza.

Con esta medida, la fiscalía busca garantizar que el imputado permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación, que incluye el análisis de los teléfonos, las comunicaciones y las pruebas recolectadas en el marco de las distintas causas.

El caso continuará con la imputación del segundo detenido y la búsqueda del tercero, mientras la justicia evalúa las pruebas para avanzar en el proceso penal.

extorsión Santa Fe médico
Noticias relacionadas
Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, procesados.

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de maneja ilegal

Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de manera ilegal

Fred Machado fue detenido en Viedma.

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Lo último

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Último Momento
Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!, el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos