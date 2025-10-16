Uno Santa Fe | Policiales | allanamientos

En un mes y medio, más de 100 allanamientos por microtráfico en el centro-norte de Santa Fe dejaron 121 detenidos

Entre septiembre y octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación realizaron operativos en La Capital, Las Colonias y San Justo, incautando cocaína, marihuana, armas de fuego y dinero, en una política de persecución penal que busca reducir el microtráfico y la criminalidad.

16 de octubre 2025 · 15:54hs
Durante septiembre y lo que va de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, llevó a cabo 105 allanamientos en el centro norte de la provincia por delitos que incluyen amenazas, microtráfico, homicidios y robos.

En esos operativos se detuvo a 121 personas y se secuestraron 10 armas de fuego, más de 2 kilos de cocaína, más de 4 kilos de marihuana y 34 plantas de cannabis, entre otros elementos de interés.

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, destacó que en octubre se duplicó el trabajo policial y judicial en comparación con septiembre, lo que demuestra que la política de persecución penal y criminal sigue dando resultados y contribuye a la bajada en los índices de criminalidad en La Capital y alrededores.

La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en barrio Punta Norte y le incautaron drogas y un arma de guerra

Según Galfrascoli, los allanamientos se centraron principalmente en el microconsumo de estupefacientes, mientras que la persecución a las grandes bandas sigue siendo prioritaria.

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli y el subsecretario de An&aacute;lisis Criminal, Sebasti&aacute;n Montenotte

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte

En materia de prevención y control callejero, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, informó que desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, se realizaron más de 35.000 identificaciones de personas en el departamento La Capital, de las cuales aproximadamente 30.000 corresponden a la ciudad de Santa Fe.

Además, se dio cumplimiento a cerca de 400 requerimientos judiciales y se detuvo a más de 180 personas en flagrancia por delitos predatorios. También se secuestraron cerca de 100 vehículos, la mayoría motos con pedido de secuestro.

Último allanamientos

Los últimos allanamientos por microtráfico incluyeron operativos en diversas localidades: en San Justo, a cargo de la fiscal Daniela Montegroso, se realizaron 16 allanamientos con 12 detenidos, secuestro de más de un millón y medio de pesos, más de 1 kilo de cocaína, armas de fuego, vehículos y material de corte.

En Las Colonias, con el fiscal Alejandro Benítez, se realizaron 11 allanamientos, deteniendo a 11 personas y secuestrando drogas, dinero en efectivo y celulares.

En la ciudad de Santa Fe, con las fiscales María Laura Urquiza y Rosana Peresin, se concretaron 8 allanamientos en barrios como Cabal, Pompeya, Nuevo Horizonte y Santo Tomé, con el secuestro de más de 250 dosis de cocaína, drogas blandas y dinero.

Estos operativos reflejan una estrategia policial integral que combina prevención, detenciones y persecución de microtráfico, con el objetivo de reducir la presencia de drogas y delitos en la región.

