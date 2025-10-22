El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Cuando la dirigencia de Unión fue a buscar a Leonardo Madelón se puso como principal objetivo mantener la categoría y lo consiguió tres fechas antes del final

Unión logró el objetivo primario que es mantener la categoría y lo hizo con mucha autoridad.

El Torneo Apertura de Unión fue un bochorno , el equipo terminó último en la Zona A con apenas 14 puntos. Y es por eso que el futuro no asomaba nada prometedor y el fantasma del descenso volvía a merodear.

El contexto resultaba complejo y el primer y único objetivo era mantener la categoría. El presidente Luis Spahn fue a buscar a Leonardo Madelón buscando evitar la catástrofe.

De ninguna manera quería volver a vivir lo que sucedió a fines del 2023. La presencia de Madelón le daba previsibilidad y tranquilidad a un plantel que venía acelerado y en crisis de la mano del Kily González.

Por lo cual y aunque suene a poco, el principal objetivo del Tate se consiguió y además con autoridad, ya que cuando aún faltan jugarse tres fechas, Unión se aseguró la categoría.

A diferencia de lo ocurrido en 2023 cuando lo hizo en el último partido ante Tigre, en esta ocasión el transitar fue mucho más tranquilo y en eso mucho tuvo que ver Madelón.

El equipo volvió a ser competitivo y más allá del bajón futbolístico que sufrió con esos cuatro partidos sin ganar y dos derrotas al hilo, despejó las dudas con la goleada ante Defensa y Justicia.

Está claro que si Unión no clasifica a los playoffs será un golpe duro, pero el hincha debe hacer un análisis global y entender la compleja situación que travesaba el equipo hace unos meses.

Lo que venga será de yapa, no es conformismo, sino realidad. El segundo puesto en la Zona A no puede tapar el bosque. Y es que Unión se armó para consolidar su lugar en la máxima categoría y lo logró con suficiencia.

De hecho, este equipo es muy similar al que protagonizó una penosa campaña en el Torneo Apertura. Los únicos que llegaron para este semestre son Maizon Rodríguez y Cristian Tarragona.

Por lo cual, es aún más meritorio lo conseguido por Madelón, quien terminó potenciando a un equipo que se arrastraba en la cancha y que ahora es protagonista. El destino dirá para qué está Unión, pero la tarea se cumplió.