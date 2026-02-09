Uno Santa Fe | Judiciales | prisión preventiva

Prisión preventiva para un cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en Bulevar y San Jerónimo

El fiscal Andrés Marchi sostuvo que existía riesgo procesal por falta de arraigo y que el ataque fue dirigido a una zona vital

9 de febrero 2026 · 11:57hs
Prisión preventiva para un cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en Bulevar y San Jerónimo

Prisión preventiva para un cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en Bulevar y San Jerónimo

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, confirmó que la Justicia dispuso la prisión preventiva para el cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en inmediaciones de Bulevar Pellegrini y San Jerónimo, luego de que la víctima se negara a entregarle dinero.

La medida fue ordenada por el juez Falkenberg, quien avaló los argumentos presentados por la Fiscalía en relación con la calificación del hecho y los riesgos procesales. “El magistrado entendió que el riesgo estaba acreditado y por eso impuso la prisión preventiva”, señaló Marchi.

Cómo ocurrió el ataque

Según explicó el fiscal, el hecho se produjo cuando un hombre se disponía a retirarse en su vehículo. “Una persona se subió a su automóvil y cuando estaba por irse se acercó otro masculino que le exigió dinero presuntamente por haber cuidado el coche. Ante la negativa, se produjo un altercado”, detalló. En ese contexto, el acusado le habría asestado una puñalada a la víctima.

“La agresión fue dirigida a una zona vital del cuerpo, por lo que debe ser calificada como un hecho grave. Afortunadamente, la persona está fuera de peligro”, remarcó.

bulevard y san jeronimo

Sin antecedentes confirmados

Consultado sobre posibles antecedentes, Marchi indicó que, hasta el momento, no consta que el imputado tenga condenas previas. “No nos han informado que tenga antecedentes. La defensa así lo manifestó y nosotros estamos evaluando la investigación”, explicó. Sin embargo, aclaró que se analizarán eventuales denuncias anteriores que puedan surgir durante el proceso.

Uno de los fundamentos centrales para dictar la prisión preventiva fue la falta de arraigo del acusado. Desde la Fiscalía indicaron que la actividad de cuidacoches “no está autorizada legalmente”, por lo que no puede considerarse un trabajo formal. “Además, no tenemos constancia de que tenga un domicilio fijo, lo que refuerza el riesgo de fuga”, precisó el fiscal. Estos elementos fueron considerados por el juez al momento de resolver la medida.

Pena en expectativa

Marchi también se refirió a la posible pena que podría enfrentar el imputado, en caso de ser condenado. “Estamos ante una tentativa de homicidio. El mínimo es de cuatro años, por lo que no puede acceder al cumplimiento condicional”, sostuvo. De esta manera, en caso de una condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

Desde el Ministerio Público aclararon que la causa se encuentra en una etapa inicial. “Recién empezamos con la investigación. Todavía hay medidas por producir. Esta es la figura que vamos a sostener y eventualmente se irá a juicio”, concluyó el fiscal.

prisión preventiva Bulevar cuidacoches San Jerónimo
Noticias relacionadas
La víctima contó que se encontraba en la localidad por trabajo

Cinco detenidos por abuso sexual a un camionero durante una cosecha en el norte de Santa Fe

el agresor de fabian bastia no podra acercarse al ministro ni ingresar a casa de gobierno

El agresor de Fabián Bastia no podrá acercarse al ministro ni ingresar a Casa de Gobierno

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Lo último

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Último Momento
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco