Prisión preventiva para un cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en Bulevar y San Jerónimo

El fiscal Andrés Marchi sostuvo que existía riesgo procesal por falta de arraigo y que el ataque fue dirigido a una zona vital

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi , confirmó que la Justicia dispuso la prisión preventiva para el cuidacoches acusado de apuñalar a un automovilista en inmediaciones de Bulevar Pellegrini y San Jerónimo , luego de que la víctima se negara a entregarle dinero .

La medida fue ordenada por el juez Falkenberg , quien avaló los argumentos presentados por la Fiscalía en relación con la calificación del hecho y los riesgos procesales . “El magistrado entendió que el riesgo estaba acreditado y por eso impuso la prisión preventiva”, señaló Marchi.

Cómo ocurrió el ataque

Según explicó el fiscal, el hecho se produjo cuando un hombre se disponía a retirarse en su vehículo. “Una persona se subió a su automóvil y cuando estaba por irse se acercó otro masculino que le exigió dinero presuntamente por haber cuidado el coche. Ante la negativa, se produjo un altercado”, detalló. En ese contexto, el acusado le habría asestado una puñalada a la víctima.

“La agresión fue dirigida a una zona vital del cuerpo, por lo que debe ser calificada como un hecho grave. Afortunadamente, la persona está fuera de peligro”, remarcó.

bulevard y san jeronimo

Sin antecedentes confirmados

Consultado sobre posibles antecedentes, Marchi indicó que, hasta el momento, no consta que el imputado tenga condenas previas. “No nos han informado que tenga antecedentes. La defensa así lo manifestó y nosotros estamos evaluando la investigación”, explicó. Sin embargo, aclaró que se analizarán eventuales denuncias anteriores que puedan surgir durante el proceso.

Uno de los fundamentos centrales para dictar la prisión preventiva fue la falta de arraigo del acusado. Desde la Fiscalía indicaron que la actividad de cuidacoches “no está autorizada legalmente”, por lo que no puede considerarse un trabajo formal. “Además, no tenemos constancia de que tenga un domicilio fijo, lo que refuerza el riesgo de fuga”, precisó el fiscal. Estos elementos fueron considerados por el juez al momento de resolver la medida.

Pena en expectativa

Marchi también se refirió a la posible pena que podría enfrentar el imputado, en caso de ser condenado. “Estamos ante una tentativa de homicidio. El mínimo es de cuatro años, por lo que no puede acceder al cumplimiento condicional”, sostuvo. De esta manera, en caso de una condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

Desde el Ministerio Público aclararon que la causa se encuentra en una etapa inicial. “Recién empezamos con la investigación. Todavía hay medidas por producir. Esta es la figura que vamos a sostener y eventualmente se irá a juicio”, concluyó el fiscal.