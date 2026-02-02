Uno Santa Fe | Policiales | cuidacoches

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por un cuidacoches en bulevar Pellegrini y San Jerónimo

El herido ingresó al hospital Cullen con una lesión abdominal. El agresor sigue detenido

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de febrero 2026 · 09:29hs
Un hombre de 58 años resultó herido con un arma blanca en el abdomen este domingo a media tarde, en inmediaciones de la esquina de bulevar Pellegrini y San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe. La víctima señaló como autor del ataque a un cuidacoches de la zona, lo que motivó el inmediato aviso al 911 por parte de las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, el herido fue trasladado al hospital José María Cullen, donde recibió curaciones y quedó fuera de peligro.

Aprehendido

Con la llegada de efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU), los uniformados recabaron datos sobre la complexión física y vestimenta del sospechoso. Minutos después, fue localizado en pasaje Drago y Cándido Pujato, donde procedieron a su aprehensión.

Durante la requisa, los policías secuestraron un arma blanca de 20 centímetros, que el joven llevaba oculta dentro de una zapatilla. El presunto agresor fue identificado como L. J. G., de 19 años, y quedó alojado en la Comisaría 3ª de la capital provincial.

Testigos e imágenes

La novedad del hecho, junto con la asistencia y traslado de la víctima y la detención del sospechoso, fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal interviniente ordenó que el joven continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa por el delito de lesiones. Además, dispuso el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, tanto públicas como privadas, y la identificación de testigos del ataque.

cuidacoches Bulevar Pellegrini San Jerónimo
