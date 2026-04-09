Uno Santa Fe | Judiciales | Tiroteo

Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: imputaron al segundo adolescente como partícipe secundario de homicidio agravado y doble tentativa

El joven, de 16 años, fue acusado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo con una figura mucho más grave que el encubrimiento que se manejaba inicialmente

9 de abril 2026 · 14:28hs
Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: imputaron al segundo adolescente como partícipe secundario de homicidio agravado y doble tentativa

El segundo adolescente de 16 años involucrado en el tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, fue imputado este jueves como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real.

La acusación representa un giro drástico respecto de la calificación de encubrimiento que inicialmente pesaba sobre el joven.

La audiencia se desarrolló en los Tribunales de San Cristóbal, bajo la conducción del juez Boaglio, magistrado a cargo de definir la situación procesal del imputado.

Una imputación de peso

La figura de partícipe secundario de homicidio agravado implica que la fiscalía considera que N.C. tuvo una intervención concreta y relevante en el hecho, aunque sin el rol protagónico del autor principal. Sumada la doble tentativa de homicidio agravado en concurso real, la acusación configura un cuadro de extrema gravedad para el adolescente, muy lejos del simple encubrimiento con el que había sido vinculado al caso en un primer momento.

PODER JUDICIAL

Hermetismo

Pasadas las 11 de la mañana, finalizó la audiencia de imputación. Más allá de la calificación jurídica confirmada, los actores del proceso mantuvieron un hermetismo absoluto: no hubo declaraciones públicas y los detalles de la acusación trascendieron por fuera de la sala. Concluida la imputación, se dispuso un cuarto intermedio hasta las 12.30, instancia en la que se retomará la audiencia para abordar la cuestión más urgente: la prisión preventiva del menor.

De colaborador a partícipe

El giro en la calificación jurídica tiene un antecedente directo. En la conferencia de prensa del gobierno nacional realizada el miércoles, la Policía Federal —que colaboró activamente en la investigación— describió a N.C. como un "colaborador estrecho" del tirador. Esa caracterización habría modificado la óptica de la fiscalía y explicaría por qué la imputación resultó sustancialmente más grave de lo que la defensa anticipaba.

Precisamente, esa sorpresa habría motivado que el defensor público Aníbal Caula solicitara el cuarto intermedio, con el objetivo de preparar los argumentos para resistir la medida cautelar de prisión preventiva que, todo indica, la fiscal solicitará al momento de reanudarse la audiencia.

• LEER MÁS: Un debate urgente: la fiscal general María Cecilia Vranicich planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

Tiroteo San Cristóbal homicidio
Noticias relacionadas
tiroteo en la escuela de san cristobal: prision preventiva por 90 dias para el segundo adolescente imputado

Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: prisión preventiva por 90 días para el segundo adolescente imputado

un debate urgente: la fiscal general maria cecilia vranicich planteo limitar el acceso de menores a las redes sociales

Un debate urgente: la fiscal general María Cecilia Vranicich planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

ataque en la escuela de san cristobal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Ataque en la escuela de San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Lo último

Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

Último Momento
Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: prisión preventiva por 90 días para el segundo adolescente imputado

Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: prisión preventiva por 90 días para el segundo adolescente imputado

Ovación
Se reanuda la acción en el XXVI° Torneo Regional del Litoral

Se reanuda la acción en el XXVI° Torneo Regional del Litoral

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Nobleza y Ciclón Norte consiguieron festejar en el Polaca Burtovoy

Nobleza y Ciclón Norte consiguieron festejar en el Polaca Burtovoy

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

Argentina jugará ante Honduras e Islandia en la próxima fecha FIFA

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe