El fiscal Gonzalo Iglesias confirmó las imputaciones por el homicidio ocurrido en septiembre de 2025 en Sauce Viejo. La Fiscalía ratificó que se trató de un asalto y que la víctima no conocía a los agresores. Buscan a un cuarto implicado.

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

La investigación por el violento crimen de Francisco Villagoiz , ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2025 en la vecina ciudad de Sauce Viejo, sumó un avance clave en los tribunales santafesinos. El fiscal de la Unidad de Homicidios, Gonzalo Iglesias , confirmó que los tres hombres detenidos el último viernes fueron formalmente imputados y quedaron bajo prisión preventiva por disposición de la Justicia.

Al analizar los elementos recolectados por los investigadores, el funcionario judicial echó por tierra las versiones que ligaban el ataque a un ajuste de cuentas o conflictos personales previos.

“No había ningún tipo de conocimiento entre ellos”, aseguró Iglesias de forma tajante, descartando cualquier vínculo preexistente entre la víctima y los ahora imputados.

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La división de roles en el asalto fatal

A partir de los peritajes y el trabajo de campo, la Fiscalía logró reconstruir minuciosamente el modus operandi desplegado por la banda la noche del crimen, detectando una clara distribución de tareas:

El chofer: uno de los delincuentes ofició de conductor. Fue el encargado de trasladar al grupo hasta la vivienda, esperar en las inmediaciones y garantizar la huida tras el ataque.

El apoyo: un segundo implicado ingresó a la propiedad con la misión de reducir y retener a la persona que acompañaba a Villagoiz en ese momento.

El tirador: el tercer delincuente fue quien encaró directamente a la víctima y efectuó el disparo letal que terminó con su vida.

Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el móvil del asesinato está firmemente anclado en un intento de robo. “Se dieron a conocer varios elementos que sustentan esa teoría. No tenemos dudas de que la modalidad y determinados elementos son más que elocuentes respecto de cuál era la intención del ingreso”, ratificó el fiscal, descartando de plano la hipótesis de un cobro de deuda.

Conmoción en la comunidad y un prófugo en la mira

El homicidio de Francisco Villagoiz caló hondo en la región, ya que se desencadenó en un contexto de vulnerabilidad y cotidianidad total: la víctima se encontraba participando de la tradicional peña de los viernes junto a allegados en un domicilio sauceño cuando fue sorprendido por los asaltantes.

Pese a que la medida cautelar de prisión preventiva asegura el encarcelamiento de los tres principales sospechosos mientras marcha el proceso penal, Iglesias aclaró que la causa no está cerrada. El foco está puesto ahora en rastrear las conexiones externas que facilitaron el golpe.

“Estamos buscando a una cuarta persona que podría estar relacionada con la causa”, adelantó el fiscal, revelando además que se encuentra bajo investigación si existió un "entregador" o alguien que haya aportado información precisa sobre los movimientos y horarios de la víctima.