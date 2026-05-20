Uno Santa Fe | Judiciales | Villagoiz

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

El fiscal Gonzalo Iglesias confirmó las imputaciones por el homicidio ocurrido en septiembre de 2025 en Sauce Viejo. La Fiscalía ratificó que se trató de un asalto y que la víctima no conocía a los agresores. Buscan a un cuarto implicado.

20 de mayo 2026 · 12:18hs
Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

La investigación por el violento crimen de Francisco Villagoiz, ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2025 en la vecina ciudad de Sauce Viejo, sumó un avance clave en los tribunales santafesinos. El fiscal de la Unidad de Homicidios, Gonzalo Iglesias, confirmó que los tres hombres detenidos el último viernes fueron formalmente imputados y quedaron bajo prisión preventiva por disposición de la Justicia.

Al analizar los elementos recolectados por los investigadores, el funcionario judicial echó por tierra las versiones que ligaban el ataque a un ajuste de cuentas o conflictos personales previos.

“No había ningún tipo de conocimiento entre ellos”, aseguró Iglesias de forma tajante, descartando cualquier vínculo preexistente entre la víctima y los ahora imputados.

LEER MÁS: Caso Francisco Villagoiz: dictaron prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

La división de roles en el asalto fatal

A partir de los peritajes y el trabajo de campo, la Fiscalía logró reconstruir minuciosamente el modus operandi desplegado por la banda la noche del crimen, detectando una clara distribución de tareas:

El chofer: uno de los delincuentes ofició de conductor. Fue el encargado de trasladar al grupo hasta la vivienda, esperar en las inmediaciones y garantizar la huida tras el ataque.

El apoyo: un segundo implicado ingresó a la propiedad con la misión de reducir y retener a la persona que acompañaba a Villagoiz en ese momento.

El tirador: el tercer delincuente fue quien encaró directamente a la víctima y efectuó el disparo letal que terminó con su vida.

Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el móvil del asesinato está firmemente anclado en un intento de robo. “Se dieron a conocer varios elementos que sustentan esa teoría. No tenemos dudas de que la modalidad y determinados elementos son más que elocuentes respecto de cuál era la intención del ingreso”, ratificó el fiscal, descartando de plano la hipótesis de un cobro de deuda.

Conmoción en la comunidad y un prófugo en la mira

El homicidio de Francisco Villagoiz caló hondo en la región, ya que se desencadenó en un contexto de vulnerabilidad y cotidianidad total: la víctima se encontraba participando de la tradicional peña de los viernes junto a allegados en un domicilio sauceño cuando fue sorprendido por los asaltantes.

Pese a que la medida cautelar de prisión preventiva asegura el encarcelamiento de los tres principales sospechosos mientras marcha el proceso penal, Iglesias aclaró que la causa no está cerrada. El foco está puesto ahora en rastrear las conexiones externas que facilitaron el golpe.

“Estamos buscando a una cuarta persona que podría estar relacionada con la causa”, adelantó el fiscal, revelando además que se encuentra bajo investigación si existió un "entregador" o alguien que haya aportado información precisa sobre los movimientos y horarios de la víctima.

Villagoiz crimen Sauce Viejo sospechoso asalto
Noticias relacionadas
Caso Francisco Villagoiz: dictan prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

Caso Francisco Villagoiz: dictaron prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

el santafesino emilio rosatti, hijo del presidente de la corte suprema de justicia de la nacion, a un paso de ser juez federal

El santafesino Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a un paso de ser juez federal

El hijo de López fue detenido por el homicidio ocurrido en Rufino el 3 de mayo

Rufino: acusado de matar a su padre, atar el cuerpo a una camioneta y arrastrarlo hasta una zanja

tiroteo en san cristobal: liberaron al adolescente acusado de ser complice del ataque en la escuela mariano moreno

Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Lo último

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Último Momento
La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Ovación
Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: Me siento pleno en Colón

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Policiales
Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"