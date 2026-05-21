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Golpe internacional contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Una operación coordinada en varios países permitió detectar usuarios vinculados a la distribución de material de abuso sexual infantil. En Argentina hubo 68 allanamientos, entre ellos en Santa Fe.

21 de mayo 2026 · 16:51hs
Golpe internacional contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Golpe internacional contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a dos sujetos acusados de comercialización y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La operación se desarrolló en diecisiete provincias, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán, con un total de sesenta y ocho allanamientos, que fueron llevados adelante por distintas fuerzas policiales y federales de la República Argentina.

Por su parte , la “Operación Internacional Aliados por la Infancia VI” implicó allanamientos simultáneos en distintos países como Panamá, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, Republica Dominicana, Brasil, Colombia, México, España, Francia y El Salvador.

Entre los actores clave de esta operación se encuentran la embajada de los Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y NCMEC (Centro Nacional para Niños desaparecidos y Explotados) quienes aportan datos claves para la investigación de esta clase de delitos.

Ciberdelitos y niños

Por esta cooperación, la República Argentina firmó un acuerdo con el National Criminal Justice TrainingCenter (Fox Valley Technical College), obteniendo acceso a sistemas que permiten detectar usuarios que distribuyen contenido de abuso sexual infantil en redes P2P.

En virtud de ello y con la información proporcionada, los detectives de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA, identificaron a dos hombres vinculados al delito de Distribución y tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (infracción al Artículo 128 del Código Penal).

Ante este hecho, los investigadores dieron aviso a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Daniela Dupuy y a la UFIyJ N° 14 de San Martin de la Dra. Vanesa Leggio, quienes ordenaron que se profundicen las investigaciones.

En ese sentido, a través de complejas tareas operativas y analíticas lograron geolocalizar tres domicilios, dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Villa Ballester partido de San Martin, donde efectuarían maniobras ilícitas los involucrados.

Por tal motivo y con el caudal probatorio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici y del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Martin del Dr. Carlos Mariano González, ordenaron los allanamientos a los inmuebles donde se logró la detención de los dos investigados, uno de ellos de nacionalidad peruana. Además, se notificó de la causa a un hombre, argentino y mayor de edad.

Durante el procedimiento se secuestraron 4 notebooks, 1 netbook, 7 CPU, varios discos rígidos, 8 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Los detenidos, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales interventoras por el delito de “Producción, comercialización, etc. de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”

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