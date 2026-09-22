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Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

El palista santafesino integrará este miércoles, a las 11.20, el equipo argentino de K4 500 en la Laguna Setúbal. Rézola, que llevó la bandera nacional junto con Sofía Cairó en la ceremonia inaugural, vuelve a la alta competencia para competir ante su gente

22 de septiembre 2026 · 20:36hs
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Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Antes del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Comité Olímpico Argentino (COA) presentó a los 658 deportistas que integran la delegación nacional y anunció quiénes serían los abanderados en la ceremonia inaugural: Rubén Rézola, referente del canotaje, y Sofía Cairó, jugadora de hockey sobre césped y reciente campeona del mundo.

Para el palista santafesino, la distinción adquirió un significado especial. Rézola regresó a la alta competencia tras una pausa en su carrera y tendrá la posibilidad de competir en la ciudad donde se formó y desde la que proyectó su trayectoria internacional.

El canotaje argentino participará en las modalidades de velocidad y slalom, ambas incluidas en el programa de Santa Fe 2026. Las pruebas de velocidad se disputarán del 23 al 25 de septiembre en la Costanera Este, sobre la Laguna Setúbal; mientras que el slalom tendrá lugar en el Lago del Parque del Sur, durante las mismas jornadas. Ambos escenarios están ubicados en la ciudad de Santa Fe.

Rézola competirá en la prueba de K4 500 metros, una embarcación de cuatro palistas, junto con Agustín Vernice, Manuel Orero y Gonzalo Carreras. La competencia está programada para este miércoles, a las 11.20, en la Laguna Setúbal.

Competir de local para Rubén Rézola

“La expectativa de vivirlo en mi ciudad es incomparable. Estoy agradecido y muy contento, sobre todo por haber vuelto a la alta competencia y poder hacerlo aquí”, señaló Rézola en la antesala de su debut en los Juegos.

El palista destacó el esfuerzo sostenido a lo largo de su carrera y explicó que busca transmitir ese valor a su hija: “Quiero que ella tenga el recuerdo de que, con proyección y trabajo, se pueden lograr las cosas. Que me vea es el premio máximo. Y ni hablar de haber sido abanderado y llevar la bandera de la delegación argentina: eso tampoco tiene precio”.

También dejó un mensaje para los más jóvenes: “La única manera de cumplir los sueños es trabajar y ser pacientes. Que sepan que se pueden alcanzar. Con espíritu y entrega, todo llega; hay que ser responsables y no rendirse nunca”.

Además, subrayó la importancia de la práctica deportiva: “Ya sea en el alto rendimiento o como un hábito de vida, el deporte es una gran herramienta para mantenerse activo y saludable en lo mental, lo espiritual y lo físico”.

Sobre su designación como abanderado de la delegación nacional, fue contundente: “Es la mayor distinción de toda mi carrera deportiva”.

Una trayectoria destacada de Rubén Rézola

Rézola participó en tres Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. En su primera experiencia olímpica obtuvo un diploma olímpico junto con Miguel Correa en la prueba de K2 200 metros.

En los Juegos Panamericanos consiguió tres medallas: plata en Guadalajara 2011, oro en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019.

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