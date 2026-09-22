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Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Unión goleó a San Martín de Progreso por 4-0, en el estadio 15 de Abril, en un amistoso para los alternativos, en medio del parate del Clausura.

22 de septiembre 2026 · 20:49hs
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Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Prensa Unión

Unión aprovechó la jornada para darle continuidad al trabajo y, al mismo tiempo, permitir que varios futbolistas que tienen menor participación en Primera División sumaran minutos en un partido amistoso. El equipo dirigido por Leonardo Madelón enfrentó a San Martín de Progreso en el estadio 15 de Abril y se impuso por 4-0.

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Misael Aguirre, Valentín Cerrudo, Bruno Pittón y Eric Ramírez fueron los autores de los goles del conjunto rojiblanco, que utilizó el encuentro como una alternativa para mantener en ritmo a jugadores que buscan mayor protagonismo en la consideración del entrenador.

Unión comenzó el amistoso con Lucas Meuli; Rubio Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Mateo Peresutti, Emilio Giaccone, Santiago Grella; Eric Ramírez y Valentín Cerrudo. Durante el partido ingresaron Lautaro Fagioli, Ricardo Solbes y Santino Vera.

El viernes, el ensayo de los titulares de Unión

La agenda del plantel rojiblanco continuará este viernes por la mañana con un nuevo amistoso. En este caso, Unión se trasladará a Casa Unión para enfrentar a Ben Hur, aunque el escenario será diferente.

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Madelón utilizará en ese encuentro a la formación habitualmente titular, en una prueba que servirá para que los futbolistas con mayor cantidad de minutos en Primera mantengan ritmo de competencia y para que el entrenador siga ajustando detalles del equipo.

Así, el cuerpo técnico tendrá dos ensayos con objetivos diferentes: primero les dio minutos a quienes esperan una oportunidad y luego será el turno de los habituales titulares, en una semana de trabajo que apunta a mantener competitivo a todo el plantel.

Unión San Martín Progreso
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