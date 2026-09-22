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Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

El marplatense dejó en el camino al joven Juan Estévez tras disputar tres sets e imponerse por 6-1, 4-6 y 6-2.

22 de septiembre 2026 · 20:32hs
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Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

El tenista argentino Francisco Comesaña (126°) ganó en su regreso al Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club del barrio porteño de Palermo, ante su compatriota Juan Estévez (349°).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el marplatense ganó tras disputar tres sets, por 6-1, 4-6 y 6-2, en el torneo que lo vio campeón en 2024.

Además, también superaron la primera ronda Alex Barrena (240°) y Nicolás Kicker (333°), entre otros.

El argentino Francisco Comesaña pudo hacer valer su condición de primer sembrado del certamen y derrotó a Estévez, para meterse en la segunda ronda del Challenger 75, el tercer torneo de este calibre que se disputa en Buenos Aires en el año.

En un encuentro disputado en el estadio central del complejo, a partir de las 14:00 y que duró poco menos de dos horas, Comesaña tuvo un primer set tranquilo, en el que quebró en dos ocasiones tras media hora de juego para ganar por 6-1, pero en el segundo parcial sufrió un break agónico que inclinó el mismo en su contra.

Ya en el set decisivo, el marplatense de 25 años recuperó la confianza con un quiebre tempranero y volvió a quedarse con el saque de su rival en el quinto juego, para cerrar en 6-2 y avanzar a segunda instancia.

Cómo sigue el recorrido de Comesaña en el Challenger de Buenos Aires

Con la clasificación, Francisco Comesaña jugará ante el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°), quien viene de imponerse al argentino Carlos Zárate (344°) en el inicio del torneo.

Por otro lado, Alex Barrena inició su camino en el torneo con un triunfo en sets corridos ante el argentino Valentín Garay (1.550°), por doble 6-2, en busca de defender su buena participación en la última edición del torneo, en la que había sido finalista tras un gran certamen, aunque no pudo sostener el nivel durante el resto de la temporada.

Además, Nicolás Kicker le ganó a su compatriota Tomás Martínez (828°) en un partido muy cambiante: en poco más de una hora y media, y con un total de nueve quiebres, el jugador de 34 años avanzó a la próxima instancia por 1-6, 6-2 y 6-0.

Comesaña Challenger de Buenos Aires Challenger
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