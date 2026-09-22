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Oficial: la decisión de la AFA con Boca en la Copa Argentina

Vélez había pedido una resolución de parte de la AFA por la mala inclusión de jugadores extranjeros de parte del Xeneize

22 de septiembre 2026 · 21:29hs
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Boca jugará la semifinal ante Racing y recibió una sanción económica por parte de AFA.

Boca jugará la semifinal ante Racing y recibió una sanción económica por parte de AFA.

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió no dar lugar al pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina y solo le impondrá una multa económica al cuadro xeneize.

Boca recibió una sanción económica

El club de Liniers había pedido que se elimine al "Xeneize" por la inclusión de seis extranjeros, cuando solo jugaron los cinco que permite el reglamento, pero finalmente quedará sin efecto y no habrá modificaciones en el fixture del torneo.

Este domingo 27 de septiembre a las 17, Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.

En el fallo, el tribunal reconoció que Boca cometió una infracción reglamentaria al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro, cuando superó el límite de cinco permitido.

Sin embargo, el ente también determinó que esta falta fue meramente administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible.

Por este motivo, se rechazó el pedido de Vélez para darle el partido por ganado por 3 a 0 o clasificar a la siguiente fase y ratificó el resultado obtenido en el campo de juego y la clasificación de Boca a los cuartos de final.

Como única sanción por el error en la confección de la planilla, se le impuso a Boca una multa económica equivalente al valor de mil entradas.

Boca AFA Copa Argentina
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