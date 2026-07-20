A menos de dos meses del inicio de la competencia, el gobernador visitó los principales escenarios deportivos que construye la Provincia. Según el Gobierno, los trabajos estarán terminados para el comienzo del certamen, previsto para el 12 de septiembre.

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

A menos de dos meses del inicio de los Juegos Suramericanos 2026 , el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este lunes las principales obras que la Provincia ejecuta en Rafaela , una de las tres sedes del evento deportivo junto con Rosario y la ciudad de Santa Fe .

Durante la visita, el mandatario inspeccionó el Estadio Multipropósito Distrito Joven , además del velódromo, las pistas de BMX y skate, la Villa Suramericana y las obras de infraestructura urbana que acompañan el nuevo polo deportivo.

Según informó el Gobierno provincial, la mayoría de los trabajos ya presenta un avance superior al 90% y se mantiene dentro del cronograma previsto para que todos los escenarios estén disponibles antes del inicio de la competencia, fijado para el 12 de septiembre.

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

En ese marco, Pullaro sostuvo que el desafío no fue únicamente obtener el financiamiento para las obras, sino ejecutarlas en un plazo reducido. "Venimos cumpliendo los plazos, que eran muy cortos, como nos propusimos desde el principio. El desafío no era solo conseguir los recursos en un momento muy difícil para la Argentina, sino demostrar que el Estado puede ser ágil y eficiente en la ejecución de la obra pública", afirmó.

Además, vinculó la realización de los Juegos con la imagen que busca proyectar la provincia. "Santa Fe quiere mostrar una nueva impronta. Venimos de años muy difíciles, marcados por la violencia y la inseguridad. Hoy queremos que nos identifiquen con el deporte, la cultura y la educación", expresó.

Inversión e impacto económico

Las obras forman parte del programa de infraestructura para los Juegos Suramericanos y cuentan con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

El gobernador también destacó el impacto económico que, según estimó, tendrá el evento. Indicó que entre 500 y 600 personas trabajan actualmente en las obras de Rafaela, mientras que más de 2.000 puestos de trabajo directos están vinculados a la ejecución de la infraestructura en toda la provincia.

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

Asimismo, señaló que durante la competencia se espera un movimiento de visitantes que beneficiará a la hotelería, la gastronomía, el comercio y otros servicios de las ciudades sede y localidades cercanas.

La etapa final de las obras

Por su parte, el subsesecretario de Arquitectura provincial, Lucas Condal, aseguró que los trabajos continúan dentro del cronograma previsto y explicó que el estadio presenta alrededor del 90% de avance, por lo que restan principalmente tareas de terminación, como revestimientos, carpinterías y el montaje de la segunda fachada.

En tanto, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, consideró que las inversiones dejarán infraestructura permanente para la ciudad, con nuevas avenidas, ciclovías, iluminación, espacios públicos y servicios.

Los Juegos Suramericanos 2026 comenzarán el 12 de septiembre y tendrán como sedes a Rafaela, Rosario y Santa Fe, donde se desarrollarán las distintas disciplinas deportivas del certamen continental.