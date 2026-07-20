Uno Santa Fe | Juegos

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

A menos de dos meses del inicio de la competencia, el gobernador visitó los principales escenarios deportivos que construye la Provincia. Según el Gobierno, los trabajos estarán terminados para el comienzo del certamen, previsto para el 12 de septiembre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de julio 2026 · 15:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

A menos de dos meses del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este lunes las principales obras que la Provincia ejecuta en Rafaela, una de las tres sedes del evento deportivo junto con Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Durante la visita, el mandatario inspeccionó el Estadio Multipropósito Distrito Joven, además del velódromo, las pistas de BMX y skate, la Villa Suramericana y las obras de infraestructura urbana que acompañan el nuevo polo deportivo.

Según informó el Gobierno provincial, la mayoría de los trabajos ya presenta un avance superior al 90% y se mantiene dentro del cronograma previsto para que todos los escenarios estén disponibles antes del inicio de la competencia, fijado para el 12 de septiembre.

Juegos Suramericanos: Pullaro recorri&oacute; las obras en Rafaela y asegur&oacute; que la mayor&iacute;a supera el 90% de avance

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

En ese marco, Pullaro sostuvo que el desafío no fue únicamente obtener el financiamiento para las obras, sino ejecutarlas en un plazo reducido. "Venimos cumpliendo los plazos, que eran muy cortos, como nos propusimos desde el principio. El desafío no era solo conseguir los recursos en un momento muy difícil para la Argentina, sino demostrar que el Estado puede ser ágil y eficiente en la ejecución de la obra pública", afirmó.

Además, vinculó la realización de los Juegos con la imagen que busca proyectar la provincia. "Santa Fe quiere mostrar una nueva impronta. Venimos de años muy difíciles, marcados por la violencia y la inseguridad. Hoy queremos que nos identifiquen con el deporte, la cultura y la educación", expresó.

Inversión e impacto económico

Las obras forman parte del programa de infraestructura para los Juegos Suramericanos y cuentan con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

El gobernador también destacó el impacto económico que, según estimó, tendrá el evento. Indicó que entre 500 y 600 personas trabajan actualmente en las obras de Rafaela, mientras que más de 2.000 puestos de trabajo directos están vinculados a la ejecución de la infraestructura en toda la provincia.

Juegos Suramericanos: Pullaro recorri&oacute; las obras en Rafaela y asegur&oacute; que la mayor&iacute;a supera el 90% de avance

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

Asimismo, señaló que durante la competencia se espera un movimiento de visitantes que beneficiará a la hotelería, la gastronomía, el comercio y otros servicios de las ciudades sede y localidades cercanas.

La etapa final de las obras

Por su parte, el subsesecretario de Arquitectura provincial, Lucas Condal, aseguró que los trabajos continúan dentro del cronograma previsto y explicó que el estadio presenta alrededor del 90% de avance, por lo que restan principalmente tareas de terminación, como revestimientos, carpinterías y el montaje de la segunda fachada.

En tanto, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, consideró que las inversiones dejarán infraestructura permanente para la ciudad, con nuevas avenidas, ciclovías, iluminación, espacios públicos y servicios.

Los Juegos Suramericanos 2026 comenzarán el 12 de septiembre y tendrán como sedes a Rafaela, Rosario y Santa Fe, donde se desarrollarán las distintas disciplinas deportivas del certamen continental.

Juegos Juegos Suramericanos Pullaro obras

Lo último

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Último Momento
Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él: la huella imborrable que dejó Rubén Rada

"El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él": la huella imborrable que dejó Rubén Rada

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Ovación
Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados