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A la espera de su renovación, la injerencia de Lago en Colón es cada vez mayor

Mientras espera cerrar su renovación, Ignacio Lago atraviesa el momento más determinante desde que llegó a Colón

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 18:27hs
A la espera de su renovación, la injerencia de Lago en Colón es cada vez mayor

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Mientras espera cerrar su renovación, Ignacio Lago atraviesa el momento más determinante desde que llegó a Colón. Volvió a convertir ante Estudiantes de Caseros y ya encadena participación directa en goles en los últimos tres partidos, transformándose en la gran figura ofensiva.

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En Colón hay una certeza que cada fecha se vuelve más fuerte: Ignacio Lago dejó de ser solamente un jugador importante. Hoy es el futbolista que cambia el ritmo, el que rompe partidos y el que sostiene gran parte de la ilusión en esta Primera Nacional. Justo cuando el club espera terminar de sellar su renovación contractual, el extremo atraviesa el mejor tramo.

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Lago, cada vez más determinante en Colón

Ante Estudiantes volvió a aparecer en el momento justo. Marcó en el empate en Caseros y amplió todavía más su ventaja como máximo goleador del equipo en el campeonato. Pero los números recientes ayudan a entender una dimensión todavía mayor de su influencia. Porque Lago no solo viene convirtiendo. También viene decidiendo.

Ignacio Lago 1

En la fecha anterior frente a All Boys fue figura absoluta con un gol y una asistencia. Antes, contra Los Andes, había aportado otro pase-gol clave. Traducido al impacto real: participó directamente en acciones decisivas en los últimos tres encuentros consecutivos.

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El dato explica mucho más que una simple racha. Explica por qué hoy Colón gira cada vez más alrededor suyo. Lago acumula seis goles y dos asistencias en el torneo, números que lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes de toda la categoría.

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En un campeonato largo, duro y muchas veces cerrado, tener un jugador capaz de inclinar la cancha empieza a valer oro. Por eso, mientras la dirigencia acelera para asegurar su continuidad, puertas adentro saben que no se trata solamente de renovar un contrato. También se busca sostener a la pieza que hoy mejor representa el momento competitivo de un Colón que pelea arriba y empieza a ilusionarse en serio.

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