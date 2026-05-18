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El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

El 18 de mayo de 2014 y con el descenso respirándole en la nuca, Colón venció en el final a Olimpo con un gol de Lucas Alario y forzó un desempate ante Rafaela

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 19:13hs
El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

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Hay partidos que entregan puntos y otros que definen torneos. Algunos que quedan tatuados porque resumen el espíritu de un club entero. Para Colón, el 18 de mayo de 2014, del que se cumplen 12 años, pertenece a esa categoría. Una tarde donde el descenso estuvo a segundos de consumarse, pero el corazón encontró una vida más.

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El contexto era asfixiante. Colón había arrancado el año prácticamente condenado por los promedios. Con problemas económicos, plantel corto y pocas expectativas externas, el equipo de Diego Osella terminó protagonizando una campaña inesperada, peleando arriba y alimentando una ilusión que parecía imposible unos meses antes. Pero el promedio no perdonaba.

Embed - Colon 2 Olimpo 1 - Recibimiento desde la TV Publica

La última fecha del Torneo Final encontró al Sabalero obligado a ganar frente a Olimpo en un Brigadier López explotado por cerca de 40 mil personas. Además, necesitaba una ayuda desde Sarandí, donde Arsenal enfrentaba a Atlético de Rafaela.

La tarde de Colón arrancó torcida desde todos lados

En Santa Fe, Matías Sarulyte silenció el estadio con el 1-0 para Olimpo. En ese instante, Colón estaba descendiendo. La tensión era total. Afuera de la cancha, la radio pegada al oído. Adentro, nervios y desesperación. Corrían 25' cuando, de penal, Darío Gandín empataba 1-1 y volvía a encender una mínima esperanza. Pero el drama todavía guardaba un capítulo más.

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Porque mientras el Sabalero buscaba el gol salvador, desde Sarandí llegó otro golpe: Lucas Albertengo marcó el 2-1 para Atlético de Rafaela y volvió a mandar a Colón a la B Nacional. Parecía terminado. Hasta que el fútbol decidió regalar uno de esos momentos imposibles de explicar.

Corrían 48 minutos del segundo tiempo cuando, después de una sucesión caótica de rebotes dentro del área, Lucas Alario encontró la pelota y la empujó al gol. No fue solamente un 2-1. Fue un grito desesperado. Un estallido emocional. Una cancha completa sacándose de encima el peso del descenso por un instante. El Cementerio de los Elefantes explotó como pocas veces.

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Ese gol no salvó definitivamente a Colón, pero sí le dio una vida más: el desempate frente a Atlético de Rafaela. Aunque la historia terminaría siendo dolorosa semanas después, aquella tarde quedó guardada como una de las demostraciones más fuertes de resistencia futbolera que vivió el pueblo sabalero. Porque a veces el fútbol no se mide solo en finales felices. También se recuerda por la manera en la que un equipo se niega a caer.

Embed - Colón de Santa Fe vs Olimpo (2-1) Torneo Final 2014 Fecha 19

Formaciones de Colón y Olimpo

Colón: Germán Montoya; Luis Castillo, Germán Conti, Lucas Landa, Mariano Bíttolo; Gabriel Graciani, César Meli, Ezequiel Videla, Marcos Fernández y Carlos Luque; y Lucas Alario. DT: Diego Osella.

Olimpo: Nereo Champagne; Adrián Martínez, Matías Sarulyte, Néstor Moiraghi, Leonardo Ferreyra; Pablo Lugüercio, Damián Musto, Leonardo Gil, Jonathan Blanco; Ezequiel Cerutti y José Valencia. DT: Walter Perazzo.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Colón Olimpo
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