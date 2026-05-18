Nicolás Varrone vuelve a la Fórmula 2: los horarios del GP de Canadá

El argentino Nicolás Varrone disputará este fin de semana una nueva presentación en la Fórmula 2, en el marco del Gran Premio de Canadá

El argentino Nicolás Varrone disputará este fin de semana una nueva presentación en la Fórmula 2 , en el marco del Gran Premio de Canadá que se desarrollará en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, compartiendo escenario con la Fórmula 1 y consolidando su histórica incursión en la categoría.

El piloto, representante del equipo Van Amersfoort Racing, afrontará así su tercera fecha de la temporada 2026, tras las cancelaciones de Baréin y Yeda por la guerra en Medio Oriente.

Luego de su participación en Melbourne y Miami, Varrone continuará sumando rodaje en uno de los campeonatos más exigentes del mundo, con el objetivo de seguir adaptándose al ritmo de competencia y fortalecer su proyección internacional.

el argentino tendrá actividad desde el viernes con las prácticas libres y la clasificación, antes de encarar las carreras del sábado y domingo.

El cronograma de la Fórmula 2 para el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 11:00

Clasificación: 15:00

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 15:10

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 13:00

La participación de Varrone genera una fuerte expectativa entre los fanáticos argentinos del automovilismo, que siguen de cerca tanto su desempeño como el de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Con presencia nacional en ambas categorías, el fin de semana canadiense se presenta como una nueva oportunidad para que Argentina continúe ganando protagonismo en el escenario internacional del automovilismo.