Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

El juvenil ecuatoriano, Kendry Páez volvió a trabajar en Ezeiza y busca convencer a Gallardo para meterse entre los convocados del sábado en el Monumental.

Mientras una parte del plantel de River descansó tras el empate en Rosario, Kendry Páez sumó una nueva jornada de entrenamientos en el predio de Ezeiza. El juvenil ecuatoriano acelera su adaptación y crece la expectativa por un posible debut oficial el próximo sábado frente a Tigre.

El mediocampista ofensivo de 18 años continúa con su proceso de puesta a punto futbolística luego de su llegada a Núñez. Si bien venía con ritmo competitivo en Europa, en River buscan que gane rodaje en entrenamientos para afianzarse en el funcionamiento colectivo.

Desde el cuerpo técnico destacan su talento, desequilibrio y visión de juego, aunque también entienden que necesita tiempo para sincronizarse con sus nuevos compañeros y con la idea futbolística de Marcelo Gallardo.

River vs Tigre: ¿llega el debut de Kendry Páez?

Con varios días de trabajo por delante antes del cruce ante Tigre en el Monumental, el juvenil ecuatoriano tiene la chance de meterse en la consideración del DT. Hoy, el equipo tiene a Juan Fernando Quintero como eje creativo, pero el resto de los puestos ofensivos todavía no tiene dueños definidos.

La lesión de Sebastián Driussi reconfiguró el panorama en ataque y abrió una puerta inesperada. Si responde en las prácticas, Páez podría integrar la lista de convocados y, en principio, ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Gallardo y el armado del mediocampo ofensivo

Una de las incógnitas pasa por la convivencia futbolística entre Páez y Quintero. Ambos comparten características técnicas, aunque con matices en el ritmo y la conducción. Gallardo analiza variantes y no descarta juntarlos en determinados tramos del partido o utilizar al ecuatoriano como relevo natural del colombiano. Por ahora, el objetivo principal es que el juvenil siga sumando minutos de entrenamiento y se adapte al ritmo del fútbol argentino.

Además de Kendry Páez, trabajaron en River Camp futbolistas que no viajaron a Rosario o que están en proceso de recuperación. Entre ellos estuvieron Matías Viña, que cumplió una sanción, y Ezequiel Centurión, quien recibió el alta médica tras superar una fractura.