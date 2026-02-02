Uno Santa Fe | Kendry Páez

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

El juvenil ecuatoriano, Kendry Páez volvió a trabajar en Ezeiza y busca convencer a Gallardo para meterse entre los convocados del sábado en el Monumental.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 17:35hs
Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Mientras una parte del plantel de River descansó tras el empate en Rosario, Kendry Páez sumó una nueva jornada de entrenamientos en el predio de Ezeiza. El juvenil ecuatoriano acelera su adaptación y crece la expectativa por un posible debut oficial el próximo sábado frente a Tigre.

Kendry Páez en River: adaptación y primeros pasos

El mediocampista ofensivo de 18 años continúa con su proceso de puesta a punto futbolística luego de su llegada a Núñez. Si bien venía con ritmo competitivo en Europa, en River buscan que gane rodaje en entrenamientos para afianzarse en el funcionamiento colectivo.

Desde el cuerpo técnico destacan su talento, desequilibrio y visión de juego, aunque también entienden que necesita tiempo para sincronizarse con sus nuevos compañeros y con la idea futbolística de Marcelo Gallardo.

River vs Tigre: ¿llega el debut de Kendry Páez?

Con varios días de trabajo por delante antes del cruce ante Tigre en el Monumental, el juvenil ecuatoriano tiene la chance de meterse en la consideración del DT. Hoy, el equipo tiene a Juan Fernando Quintero como eje creativo, pero el resto de los puestos ofensivos todavía no tiene dueños definidos.

La lesión de Sebastián Driussi reconfiguró el panorama en ataque y abrió una puerta inesperada. Si responde en las prácticas, Páez podría integrar la lista de convocados y, en principio, ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Gallardo y el armado del mediocampo ofensivo

Una de las incógnitas pasa por la convivencia futbolística entre Páez y Quintero. Ambos comparten características técnicas, aunque con matices en el ritmo y la conducción. Gallardo analiza variantes y no descarta juntarlos en determinados tramos del partido o utilizar al ecuatoriano como relevo natural del colombiano. Por ahora, el objetivo principal es que el juvenil siga sumando minutos de entrenamiento y se adapte al ritmo del fútbol argentino.

Además de Kendry Páez, trabajaron en River Camp futbolistas que no viajaron a Rosario o que están en proceso de recuperación. Entre ellos estuvieron Matías Viña, que cumplió una sanción, y Ezequiel Centurión, quien recibió el alta médica tras superar una fractura.

Kendry Páez River Tigre Monumental Rosario

Lo último

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Último Momento
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Ovación
Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único