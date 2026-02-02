Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

La diferencia entre lo que ofrece Quilmes y lo que pretende Corvalán es muy grande, razón por la cual, el defensor continúa en Unión

Claudio Corvalán sigue en Unión y su destino está lejos de Quilmes.

Si bien entre Unión y Claudio Corvalán existe un principio de acuerdo para rescindir el vínculo que finaliza en diciembre, la realidad indica que el jugador continuará perteneciendo al Tate, hasta tanto encuentre un nuevo destino.

Y es que existían chances de que Corvalán volviera a ponerse la camiseta de Quilmes, sin embargo, esa posibilidad parece descartada , dado que es muy grande la diferencia económica entre lo que ofrece el Cervecero y lo que pretende el jugador.

Incluso se menciona, que la última oferta que acercó Quilmes, era menos de la mitad, de lo que había ofrecido en una primera instancia y por ese motivo, el jugador sigue entrenando en Santa Fe.

Si bien Corvalán está dispuesto a resignar dinero, tampoco busca bajar tanto sus ingresos y por ello, no aceptó la propuesta de Quilmes, aún cuando con Unión acordaron de palabra los números para su salida.

Así las cosas, habrá que esperar si surge alguna nueva oferta, más allá de algunos sondeos que recibió el jugador, de clubes como Ferro, Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires.

La realidad es que Corvalán este lunes estará presente en Casa Unión para entrenar apartado del plantel y aguardando novedades respecto a su futuro futbolístico.

Sabiendo que en Unión no volverá a jugar, ya que para Leonardo Madelón es un capítulo cerrado y no lo tendrá en cuenta, aún cuando el Tate pueda sufrir bajas en el sector defensivo.