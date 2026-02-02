Uno Santa Fe | Unión | Unión

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

La diferencia entre lo que ofrece Quilmes y lo que pretende Corvalán es muy grande, razón por la cual, el defensor continúa en Unión

2 de febrero 2026 · 09:27hs
Claudio Corvalán sigue en Unión y su destino está lejos de Quilmes.

Claudio Corvalán sigue en Unión y su destino está lejos de Quilmes.

Si bien entre Unión y Claudio Corvalán existe un principio de acuerdo para rescindir el vínculo que finaliza en diciembre, la realidad indica que el jugador continuará perteneciendo al Tate, hasta tanto encuentre un nuevo destino.

Corvalán sigue en Unión y no jugará en Quilmes

Y es que existían chances de que Corvalán volviera a ponerse la camiseta de Quilmes, sin embargo, esa posibilidad parece descartada, dado que es muy grande la diferencia económica entre lo que ofrece el Cervecero y lo que pretende el jugador.

Incluso se menciona, que la última oferta que acercó Quilmes, era menos de la mitad, de lo que había ofrecido en una primera instancia y por ese motivo, el jugador sigue entrenando en Santa Fe.

Si bien Corvalán está dispuesto a resignar dinero, tampoco busca bajar tanto sus ingresos y por ello, no aceptó la propuesta de Quilmes, aún cuando con Unión acordaron de palabra los números para su salida.

LEER MÁS: El historial parejo entre Unión y Gimnasia de Mendoza

Así las cosas, habrá que esperar si surge alguna nueva oferta, más allá de algunos sondeos que recibió el jugador, de clubes como Ferro, Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires.

La realidad es que Corvalán este lunes estará presente en Casa Unión para entrenar apartado del plantel y aguardando novedades respecto a su futuro futbolístico.

Sabiendo que en Unión no volverá a jugar, ya que para Leonardo Madelón es un capítulo cerrado y no lo tendrá en cuenta, aún cuando el Tate pueda sufrir bajas en el sector defensivo.

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Unión perdió con Lanús en La Fortaleza y no hace pie en el inicio

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

