James Rodríguez fue ofrecido y sacude el mercado argentino ¿En qué quipo podría tener lugar?

Quedó libre tras su paso por León y el nombre de James Rodríguez apareció en las órbitas de Estudiantes y Platense, que analizan una chance compleja.

El mercado de pases sumó un capítulo inesperado con la aparición de un nombre de peso internacional. James Rodríguez, sin club tras finalizar su vínculo en México, fue acercado a dos equipos argentinos que disputarán competencias internacionales. La posibilidad entusiasma por jerarquía, pero también plantea un desafío económico difícil de resolver.

El mediocampista colombiano, de amplia trayectoria en Europa y protagonista habitual en su selección, fue ofrecido tanto a Estudiantes de La Plata como a Platense . La intención del entorno del jugador es clara: encontrar un club competitivo que le permita llegar con ritmo al Mundial 2026 . A sus 34 años, James busca continuidad y un contexto deportivo que lo potencie, algo que en Argentina aparece como una opción seductora desde lo futbolístico.

Estudiantes y Platense analizan la propuesta

En el caso del Pincha, el nombre fue acercado y evaluado, aunque por el momento no se avanzó formalmente. El club platense mantiene una política de equilibrio financiero y sabe que una operación de este calibre requeriría ingeniería económica. Distinta es la situación en Platense, donde la posibilidad genera mayor análisis interno. El Calamar tendrá competencia internacional esta temporada y dispone de un cupo para incorporar, lo que alimenta la ilusión de sumar una figura de renombre.

Más allá del impacto deportivo, el aspecto económico es el principal escollo. El salario del ex Real Madrid y Bayern Múnich se ubica en cifras poco habituales para el fútbol argentino, por lo que cualquier negociación dependería de apoyos externos o acuerdos especiales. Sin ofertas firmes de otros mercados y con el deseo de mantenerse competitivo, el entorno del colombiano explora alternativas que combinen vidriera internacional y estabilidad.

El gran motor detrás de esta búsqueda es la Copa del Mundo. James pretende llegar en plenitud a la cita internacional y para eso necesita minutos, protagonismo y continuidad. En los últimos días se mostró entrenando por su cuenta, evidenciando que se mantiene en forma mientras define su futuro. Su posible arribo al fútbol argentino hoy es apenas una posibilidad, pero suficiente para alterar el tablero del mercado de pases y abrir un escenario tan atractivo como complejo.