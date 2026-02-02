De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Un operativo de la Policía de Santa Fe derivó en una persecución controlada, el secuestro de 13,3 kilos de cocaína ocultos en electrodomésticos y 18 allanamientos simultáneos en distintas localidades. La investigación, iniciada por una denuncia en el Buzón de la Vida, permitió desarticular una organización narco con base en Esperanza y alcance provincial.

Un amplio operativo antidrogas encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) , con apoyo de la Prefectura Naval Argentina , permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico que operaba en la provincia de Santa Fe. El procedimiento tuvo su origen en un control vehicular de rutina, derivó en una persecución urbana y culminó con 18 allanamientos coordinados , el secuestro de más de 13 kilos de cocaína , armas, vehículos, teléfonos celulares y documentación clave para la causa.

El director provincial de Investigaciones Criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli , destacó el accionar policial y el impacto del operativo. “ Felicito a la Policía de nuestra provincia porque, con su actitud vigilante y profesional, logró el secuestro de más de 13 kilos de cocaína ”, sostuvo. Y advirtió que la droga incautada “ no solo tiene un extraordinario valor económico para alimentar el espiral delictivo, sino que además pone en riesgo la vida de miles de personas ”.

Galfrascoli explicó que el procedimiento se enmarca en una investigación previa desarrollada junto al fiscal Alejandro Benítez y el área de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), iniciada a partir de una denuncia anónima en el Buzón de la Vida. “La detención del viernes aceleró allanamientos que estaban planificados para más adelante”, indicó, y precisó que durante la madrugada del sábado se desplegaron 18 operativos simultáneos, con secuestro de estupefacientes, armas, celulares y otros elementos probatorios.

El funcionario remarcó además la coordinación interinstitucional y la continuidad de la pesquisa. “Seguimos trabajando con análisis comparativos de secuestros previos, intercambio de información con el MPA y con la Justicia Federal. Hubo más personas privadas de su libertad y la investigación continúa. Estamos ante una organización que operaba principalmente en Esperanza, pero con alcance provincial”, subrayó.

La persecución y el hallazgo clave

La crónica del operativo fue detallada por el jefe de la Agrupación Cuerpos, Matías Retamoso, quien explicó que todo comenzó el viernes alrededor de las 11 de la mañana, cuando personal de la Brigada Motorizada realizaba un control en la intersección de Crespo y San Luis, en la ciudad de Santa Fe.

“Al intentar detener un Renault Mégane bordó con dos ocupantes, el conductor realizó una maniobra brusca y se dio a la fuga”, relató. De inmediato se inició una persecución controlada, con aviso al 911 y el despliegue de refuerzos policiales.

Durante la huida, a la altura del Museo de la Constitución, los efectivos observaron que desde el vehículo arrojaron un bulto negro de gran tamaño. “En ese momento también colaboró personal de la Policía Federal que transitaba por la zona”, agregó Retamoso.

La persecución finalizó en Lavaisse al 4000, donde la pareja fue aprehendida sin que se registraran heridos. Al revisar el bulto descartado, los agentes constataron que contenía dos secarropas cuyo peso resultaba inusual. “Al abrirlos se hallaron paquetes envueltos con cinta de embalar, adheridos al cilindro de funcionamiento”, explicó el jefe policial.

Tras dar intervención al MPA, la Policía Federal realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del estupefaciente secuestrado fue de 13,300 kilos, uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la región en los últimos meses.

El procedimiento continúa bajo la órbita judicial, con nuevas medidas en análisis y la investigación abierta para determinar el alcance total de la organización y sus conexiones.