Uno Santa Fe | Santa Fe | control

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Un operativo de la Policía de Santa Fe derivó en una persecución controlada, el secuestro de 13,3 kilos de cocaína ocultos en electrodomésticos y 18 allanamientos simultáneos en distintas localidades. La investigación, iniciada por una denuncia en el Buzón de la Vida, permitió desarticular una organización narco con base en Esperanza y alcance provincial.

2 de febrero 2026 · 17:36hs
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Un amplio operativo antidrogas encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de la Prefectura Naval Argentina, permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico que operaba en la provincia de Santa Fe. El procedimiento tuvo su origen en un control vehicular de rutina, derivó en una persecución urbana y culminó con 18 allanamientos coordinados, el secuestro de más de 13 kilos de cocaína, armas, vehículos, teléfonos celulares y documentación clave para la causa.

El director provincial de Investigaciones Criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, destacó el accionar policial y el impacto del operativo. “Felicito a la Policía de nuestra provincia porque, con su actitud vigilante y profesional, logró el secuestro de más de 13 kilos de cocaína”, sostuvo. Y advirtió que la droga incautada “no solo tiene un extraordinario valor económico para alimentar el espiral delictivo, sino que además pone en riesgo la vida de miles de personas”.

El ministro de Seguridad de Santa Fe sobre la edad de imputabilidad: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Galfrascoli explicó que el procedimiento se enmarca en una investigación previa desarrollada junto al fiscal Alejandro Benítez y el área de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), iniciada a partir de una denuncia anónima en el Buzón de la Vida. “La detención del viernes aceleró allanamientos que estaban planificados para más adelante”, indicó, y precisó que durante la madrugada del sábado se desplegaron 18 operativos simultáneos, con secuestro de estupefacientes, armas, celulares y otros elementos probatorios.

5a6722bf-358f-46eb-ab22-a8a6211f6768
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecuci&oacute;n urbana y 13 kilos de coca&iacute;na escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

El funcionario remarcó además la coordinación interinstitucional y la continuidad de la pesquisa. “Seguimos trabajando con análisis comparativos de secuestros previos, intercambio de información con el MPA y con la Justicia Federal. Hubo más personas privadas de su libertad y la investigación continúa. Estamos ante una organización que operaba principalmente en Esperanza, pero con alcance provincial”, subrayó.

La persecución y el hallazgo clave

La crónica del operativo fue detallada por el jefe de la Agrupación Cuerpos, Matías Retamoso, quien explicó que todo comenzó el viernes alrededor de las 11 de la mañana, cuando personal de la Brigada Motorizada realizaba un control en la intersección de Crespo y San Luis, en la ciudad de Santa Fe.

Al intentar detener un Renault Mégane bordó con dos ocupantes, el conductor realizó una maniobra brusca y se dio a la fuga”, relató. De inmediato se inició una persecución controlada, con aviso al 911 y el despliegue de refuerzos policiales.

0b3b2f7d-f38c-4a10-ac6f-c9cbf799fa28
El director provincial de Investigaciones Criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.

El director provincial de Investigaciones Criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.

Durante la huida, a la altura del Museo de la Constitución, los efectivos observaron que desde el vehículo arrojaron un bulto negro de gran tamaño. “En ese momento también colaboró personal de la Policía Federal que transitaba por la zona”, agregó Retamoso.

La persecución finalizó en Lavaisse al 4000, donde la pareja fue aprehendida sin que se registraran heridos. Al revisar el bulto descartado, los agentes constataron que contenía dos secarropas cuyo peso resultaba inusual. “Al abrirlos se hallaron paquetes envueltos con cinta de embalar, adheridos al cilindro de funcionamiento”, explicó el jefe policial.

Tras dar intervención al MPA, la Policía Federal realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del estupefaciente secuestrado fue de 13,300 kilos, uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la región en los últimos meses.

El procedimiento continúa bajo la órbita judicial, con nuevas medidas en análisis y la investigación abierta para determinar el alcance total de la organización y sus conexiones.

control allanamientos cocaína
Noticias relacionadas
renovaran las estaciones de servicio de la autopista a rosario y construiran una tercera

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista a Rosario y construirán una tercera

enero cerro con solo dos homicidios en el departamento la capital y marco un minimo historico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Los brigadistas santafesinos ya están combatiendo los incendios en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Un enjambre de avispas en San Carlos Centro atacó a tres personas y un hombre falleció

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas en San Carlos Centro

Lo último

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Último Momento
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Ovación
Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único