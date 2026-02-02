Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Tatengues y sabaleros inician su camino en el Apertura 2026 de Reserva tras una pretemporada con amistosos y ajustes en sus planteles juveniles.

Unión y Colón comienzan una nueva ilusión en el Torneo Proyección Apertura 2026, la competencia que reúne a las divisiones Reserva de los clubes de la Liga Profesional. Ambos elencos santafesinos harán su estreno en la primera fecha con la expectativa de ser protagonistas en un certamen largo y exigente.

El conjunto rojiblanco tendrá su estreno este martes 3 de febrero cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el predio de Estancia Chica , desde las 17. Será el puntapié inicial para un equipo que llega con rodaje tras disputar un amistoso de pretemporada ante Rosario Central en Arroyo Seco.

Alejandro Trionfini fue designado como nuevo entrenador de la Reserva de Unión de cara a la próxima temporada, una decisión que el club oficializó en diciembre de 2025. El técnico oriundo de Esperanza vuelve a la institución tras su etapa como coordinador general y luego de sumar experiencia internacional trabajando en la selección de República Dominicana. Su llegada se da en reemplazo de Nicolás Vazzoler, quien pasó a integrar el cuerpo técnico del plantel profesional. El DT de la Reserva, Alejandro Trionfini, contará con un equipo que combina continuidad y renovación. Lo acompañarán como entrenadores asistentes Francisco Vazzoler y Juan de Olivera, quienes ya formaban parte de la estructura anterior, mientras que Matías Trionfini seguirá desempeñándose como preparador físico del plantel.

Colón arranca en casa

Por su parte, Colón debutará como local frente a Estudiantes de La Plata en el predio 4 de Junio, también desde las 17. El Sabalero llega con varios ensayos previos bajo la conducción de Alejandro Russo, quien comenzó a delinear el equipo base. Los socios del sabalero pueden ingresar al predio para ver el partido de forma gratuita presentando el carnet de socio.

En Colón, la estructura del fútbol juvenil también sumó novedades importantes. Alejandro Russo asumirá como nuevo coordinador general y entrenador de la Reserva, y ya presentó al grupo de profesionales que lo acompañará en esta etapa. Su cuerpo de trabajo estará integrado por Fernando Alonso como ayudante de campo, Tomás Alfonso en el área de videoanálisis, Pablo Gómez y Bruno Leocata como preparadores físicos, y Facundo Martínez como entrenador de arqueros.

Formato del Torneo Proyección 2026

El certamen se jugará de manera ininterrumpida desde el 4 de febrero hasta el 5 de julio, día en que se disputará la final. Está dividido en dos zonas de 18 equipos, con un cruce interzonal en la fecha 10, donde se jugarán los clásicos. Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final, que se disputarán a partido único en cancha del mejor ubicado. Las semifinales tendrán el mismo formato y la final será en estadio neutral. En caso de empate en las instancias decisivas, habrá prórroga de 30 minutos y, de persistir la igualdad, definición por penales.

A diferencia del año pasado, los grupos y el fixture, no tienen coincidencia con el del Apertura de la LPF.

Zona A: San Lorenzo, Rosario Central, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Aldosivi, Atlético de Tucumán, Gimnasia La Plata, Unión de Santa Fe, Vélez, Banfield, Racing, Barracas, Sarmiento de Junín, Gimnasia de Mendoza, Instituto, Tigre, River Plate y Talleres de Córdoba.

Zona B: Atlético de Rafaela, Colón de Santa Fe, Estudiantes La Plata, Deportivo Riestra, Independiente, Newell’s, Huracán, Lanús, Ferro, Belgrano, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Estudiantes Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Central Córdoba y Quilmes.

La primera fecha se juega así:

Martes 3 de febrero

17:00 – San Lorenzo vs. Rosario Central (Zona A) – Auxiliar

17:00 – Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona A) – Predio de Aldosivi

17:00 – Gimnasia LP vs. Unión (Zona A) – Estancia Chica

17:00 – Colón vs. Estudiantes (Zona B) – Predio 4 de Junio

17:00 – Dep. Riestra vs. Independiente (Zona B) – La Candela

17:00 – Newell’s vs. Huracán (Zona B) – Predio Jorge Griffa

Miércoles 4 de febrero

17:00 – Vélez Sarsfield vs. Banfield (Zona A) – Villa Olímpica

17:00 – Racing vs. Barracas Central (Zona A) – Tita Mattiussi

17:00 – Sarmiento vs. Gimnasia (Mza) (Zona A) – Centro Alto Rendimiento

17:00 – Instituto vs. Tigre (Zona A) – La Agustina

17:00 – Lanús vs. Ferro (Zona B) – Auxiliar

17:00 – Belgrano vs. Boca (Zona B) – Predio Armando Pérez

Jueves 5 de febrero

17:00 – Argentinos vs. Godoy Cruz (Zona A) – CEFFA

17:00 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Río IV) (Zona B) – Campeones del Mundo

17:00 – San Martín (SJ) vs. Platense (Zona B) – Predio Emmanuel Mas

17:00 – Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela (Zona B) – Ciudad Deportiva

20:00 – River vs. Talleres (Zona A) – River Camp

21:00 – Central Córdoba vs. Quilmes (Zona B) – Alfredo Terrera