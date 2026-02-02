Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Unión recibirá desde las 22 a Gimnasia de Mendoza, con el objetivo de sumar su primer triunfo del Apertura, en el marco de la tercera fecha.

Unión se prepara para una noche clave en Santa Fe, donde intentará sumar su primer triunfo en el Torneo Apertura cuando reciba a Gimnasia de Mendoza en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón necesita levantar tras un arranque irregular y confía en hacerse fuerte ante su gente.

El Tatengue todavía no logró consolidar su mejor versión en el campeonato. Tras el empate sin goles frente a Platense y la derrota 2-1 ante Lanús en La Fortaleza, el conjunto rojiblanco buscará cortar la sequía de victorias.

Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia reemplazaría a Agustín Colazo, en un cambio táctico de Leo Madelón en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese último encuentro, el equipo jugó con diez hombres desde el cierre del primer tiempo por la polémica expulsión de Valentín Fascendini, quien no podrá estar presente. Su lugar sería ocupado por Juan Pablo Ludueña, mientras que en ofensiva Marcelo Estigarribia asoma como alternativa para renovar energías en el ataque.

Unión necesita reaccionar

El equipo de Madelón mostró pasajes de buen juego, pero le costó sostener regularidad. La falta de eficacia y algunas desconcentraciones defensivas le impidieron sumar de a tres. El duelo ante el Lobo mendocino aparece como una oportunidad ideal para recuperar confianza y empezar a acomodarse en la tabla.

El Lobo mendocino quiere dar el golpe

Gimnasia de Mendoza tampoco llega en alza. Viene de perder como local ante San Lorenzo por la mínima, en un encuentro que marcó el regreso de su estadio a la Primera División después de 41 años. Sin embargo, el equipo de Ariel Broggi dejó una imagen competitiva y demostró que puede adaptarse a la categoría.

El conjunto mendocino se reforzó con nombres como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, autor hasta ahora del único gol del equipo en el torneo, convertido en el triunfo 1-0 ante Central Córdoba.

Duelo con necesidades compartidas

Ambos equipos llegan con urgencias y con la necesidad de sumar para no quedar relegados en el inicio del certamen. Unión intentará imponer condiciones con el respaldo de su público, mientras que Gimnasia apostará al orden y la velocidad para lastimar de contra.

El encuentro comenzará a las 22.00, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, VAR a cargo de Gastón Monsón Brizuela, y será televisado por TNT Sports Premium.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Hora de inicio: 22.

TV: TNT Sports Premium.