Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón volvió a los entrenamientos con la mira en el estreno ante Deportivo Madryn. Se suman Rasmussen y Toledo, pero el mercado aún no está cerrado.

2 de febrero 2026 · 11:14hs
Colón retomó los trabajos en el Predio 4 de Junio con el foco puesto en el arranque de la Zona A de la Primera Nacional 2026, donde debutará el sábado 14 de febrero a las 20 frente a Deportivo Madryn en el estadio Brigadier López. El plantel comienza a tomar forma mientras el cuerpo técnico ajusta detalles futbolísticos y físicos.

Refuerzos que se suman para Colón

En las próximas horas se integrarán de manera formal Federico Rasmussen y Agustín Toledo, dos incorporaciones que llegan para reforzar zonas puntuales del equipo. El defensor zurdo aportará presencia en el sector izquierdo de la zaga, un puesto que el entrenador consideraba prioritario, mientras que el volante mixto ampliará las variantes en la mitad de la cancha.

De todos modos, la dirigencia no se retira del mercado. La idea es incorporar un volante de creación, una posición en la que el DT Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto detectaron falta de generación de juego en los amistosos y prácticas previas.

Un amistoso más en la agenda

Otra de las novedades en la planificación es la búsqueda de un nuevo partido amistoso antes de que finalice la semana. La intención es llegar con mayor rodaje a la última semana de preparación, la antesala directa del choque frente a los sureños.

Ignacio Lago y Facundo Castet, dos sobrevivientes del plantel anterior que se mantendrían entre los titulares de Colón.

Medrán pretende que su equipo sume minutos de competencia para afianzar movimientos y sociedades, especialmente en ofensiva, donde todavía se evalúan algunas variantes.

Dudas puntuales, base definida

En cuanto al once inicial, no habría grandes sorpresas. La principal incógnita pasa por saber si Rasmussen logrará meterse desde el arranque como segundo marcador central o si ese lugar seguirá siendo del paraguayo Sebastián Olmedo.

Por el sector izquierdo del mediocampo también se mantiene una pulseada. Conrado Ibarra aparece con ventaja para ocupar ese carril y permitir que Ignacio Lago continúe como referencia ofensiva junto al goleador Alan Bonansea. La alternativa sería el ingreso de Matías Godoy, lo que provocaría que Lago retroceda a la línea de volantes. Hoy, la primera opción es la que más convence al cuerpo técnico.

El posible equipo para el estreno

De no mediar imprevistos, Colón iniciaría el campeonato con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Olmedo o Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Con la cuenta regresiva en marcha, el Sabalero ajusta piezas y espera completar el plantel para llegar con aspiraciones firmes a un torneo largo y exigente, donde el objetivo será claro desde el primer paso: ser protagonista desde el arranque.

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

