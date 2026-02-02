Quinteros exige un extremo y reacomoda el ataque de Independiente

Tras las salidas de Javier Ruiz y Diego Tarzia, Gustavo Quinteros marcó la urgencia de reforzar las bandas y sumar variantes ofensivas para el Torneo Apertura.

Independiente atraviesa días de rearmado y decisiones clave. Luego de las salidas de dos futbolistas que ocupaban las bandas, el entrenador Gustavo Quinteros dejó en claro que el plantel necesita un refuerzo específico. El pedido apunta a sostener el equilibrio ofensivo en un equipo que todavía busca su mejor versión.

El propio técnico fue directo al referirse a la situación. “Se fueron dos extremos que teníamos en cuenta” , reconoció, dejando en evidencia que la planificación original sufrió un golpe inesperado. Por eso, remarcó que la prioridad ahora es sumar un extremo que pueda adaptarse rápido a la idea de juego. La búsqueda ya está en marcha, con nombres ofrecidos y perfiles en análisis , aunque desde la dirigencia mantienen hermetismo mientras evalúan alternativas.

Salidas de Javier Ruiz y Tarzia: bajas sensibles

Las partidas de Javier Ruiz y Diego Tarzia desarmaron una zona del campo que el cuerpo técnico consideraba clave para abrir defensas y generar uno contra uno. Ambos futbolistas continuarán sus carreras en el exterior, en operaciones que terminaron de cerrarse en los últimos días. Con esas transferencias, Independiente perdió velocidad, desborde y recambio natural por las bandas, un aspecto que Quinteros considera determinante para sostener la amplitud en ataque.

El pedido no responde solo a una cuestión numérica. En la estructura del entrenador, los extremos cumplen una función vital para estirar al rival, generar espacios interiores y abastecer al centrodelantero. Sin esas piezas, el equipo pierde profundidad y previsibilidad en los últimos metros. Por eso, el nuevo refuerzo deberá reunir características físicas y desequilibrio individual, además de adaptación rápida al ritmo del fútbol argentino.

Mientras se mueve el mercado, el Rojo también mira la tabla. El equipo todavía no logró ganar en el campeonato y necesita resultados que respalden el proyecto futbolístico. En ese contexto, incorporar un extremo no es un lujo, sino una urgencia deportiva.