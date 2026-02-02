Ordenaron la prisión preventiva para el hermano del ladrón asesinado por el arbolito en barrio Alfonso

El imputado tiene 29 años y está acusado de haber participado en un intento de robo ocurrido en enero en inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, donde murió su hermano tras un disparo efectuado por la víctima.

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad

Quedó en prisión preventiva un hombre de 29 años , identificado por sus iniciales BGG , quien es investigado como coautor de un intento de robo cometido el mes pasado en la ciudad de Santa Fe, en la zona de barrio Alfonso .

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal María Laura Urquiza y dispuesta por el juez Sergio Carraro , durante una audiencia desarrollada este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al fundamentar su resolución el magistrado consideró que “se trata de un hecho sumamente complejo y grave”, y remarcó que el imputado actuó junto a otras personas, entre ellas su hermano, Mauro Nicolás Gómez, quien murió durante el episodio.

El plan para robar dólares

Urquiza precisó que el viernes 9 de enero, el imputado, Gómez y al menos otros dos hombres se organizaron para robar 6.000 dólares en el marco de una supuesta operación de compraventa de divisas.

“Los integrantes de la banda delictiva se distribuyeron funciones y se movilizaron en dos motocicletas hasta las inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, que era el punto de encuentro previamente acordado con la víctima”, detalló la fiscal. El objetivo, remarcó, era apropiarse del dinero por la fuerza.

Mientras BGG y otros dos acompañantes aguardaban a bordo de los birrodados, Gómez avanzó a pie y armado hacia el hombre al que pretendían robarle.

El desenlace fatal

De acuerdo con la investigación, en ese contexto la víctima se defendió utilizando un arma de fuego, lo que derivó en la muerte de Mauro Nicolás Gómez. La fiscal aclaró que se trató de un exceso en la legítima defensa, según surge de las actuaciones judiciales.

Pese al fallecimiento del hermano, la maniobra delictiva no llegó a concretarse, por lo que el hecho fue calificado como tentativa de robo.

La imputación

El hombre que quedó en prisión preventiva es investigado como autor de una tentativa de robo calificado, agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de armas de fuego, aunque la aptitud para el disparo de las armas utilizadas por los imputados no pudo ser acreditada.