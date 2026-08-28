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De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Ezequiel Medrán, tras su paso por Colón, y asumió en Emelec de Ecuador. Será su primera experiencia internacional y también su debut como técnico en Primera División.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 11:54hs
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De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Ezequiel Medrán ya tiene nuevo desafío. Luego de la salida de Cristian Nasuti, Emelec se movió rápidamente y confirmó al entrenador argentino como nuevo conductor del plantel profesional para afrontar lo que resta de la temporada de la Liga Ecuabet.

El técnico nacido en Rafaela arribó este jueves por la mañana a Ecuador y durante la tarde fue presentado oficialmente por los canales del club de Guayaquil.

Medrán tendrá una misión inmediata: conseguir resultados que le permitan a Emelec salir del hexagonal por el descenso y, al mismo tiempo, intentar meterse en la pelea por el cuadrangular que otorgará una plaza para la próxima Copa Sudamericana.

El último paso de Ezequiel Medrán por Colón

El nuevo entrenador de Emelec viene de dirigir a Colón de Santa Fe en la Primera Nacional argentina. Medrán estuvo al frente del Sabalero entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Durante ese período dirigió 30 partidos, con un registro de diez victorias, once empates y nueve derrotas. Su último encuentro fue el pasado 1 de agosto.

Anteriormente, el entrenador también condujo a Central Norte, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza, siempre en categorías del ascenso argentino.

Ahora tendrá un desafío completamente diferente, ya que será su primera experiencia fuera del país y su estreno como entrenador en la máxima categoría.

Por ese motivo, la llegada de Medrán representa una apuesta importante de la dirigencia encabezada por José David Jiménez, que espera encontrar rápidamente una respuesta deportiva para sacar a Emelec de su delicada situación.

"Estoy muy feliz de llegar a Emelec"

Apenas arribó a Guayaquil, Medrán mantuvo un breve contacto con los medios y prefirió reservar sus principales conceptos para la conferencia de prensa que brindará en los próximos días.

De todos modos, dejó en claro su entusiasmo por esta nueva etapa.

"Saludarlos y ser respetuoso con cada uno de ustedes, seguro en estos días organizaremos una rueda de prensa. La verdad, estoy muy feliz de llegar a Emelec y venimos a trabajar", manifestó el entrenador argentino.

Así comienza una nueva etapa para Medrán, que después de su paso por Colón tendrá la posibilidad de dirigir por primera vez en Primera División y fuera de Argentina, con la responsabilidad de levantar a uno de los clubes más importantes de Ecuador.

Ezequiel Medrán Colón Ecuador
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