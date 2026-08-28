El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

Geely presentó el Icon, un SUV compacto de USD 30.800 que tiene a la Argentina como primer mercado fuera de Asia.

La automotriz china suma un nuevo modelo al mercado automotor argentino: el Geely Icon, un SUV del segmento B que se destaca por su diseño geométrico y futurista.

La automotriz china suma un nuevo modelo al mercado automotor argentino : el Geely Icon , un SUV del segmento B que se destaca por su diseño geométrico y futurista . Se trata del segundo modelo de la marca que desembarca en el país, con la particularidad de que hasta ahora este vehículo solo se comercializaba en Asia, principalmente en China .

De esta manera, Argentina se convierte en el primer mercado de América Latina en recibir el Geely Icon y también en el primero fuera del continente asiático.

Con una longitud de 4,35 metros, un ancho de 1,81 metros y una altura de 1,62 metros, el Icon se ubica dentro de la categoría de los SUV compactos del segmento B. Su distancia entre ejes es de aproximadamente 2,64 metros, lo que permite una configuración confortable, con cinco puertas y cinco plazas.

La automotriz china suma un nuevo modelo al mercado automotor argentino: el Geely Icon, un SUV del segmento B que se destaca por su diseño geométrico y futurista. gentileza

La automotriz china suma un nuevo modelo al mercado automotor argentino: el Geely Icon, un SUV del segmento B que se destaca por su diseño geométrico y futurista. gentileza

La versión que llegará al mercado argentino será la full, es decir, la más equipada de la gama. Entre sus principales características se destaca una pantalla multimedia interactiva de 12,3 pulgadas, uno de los elementos centrales del equipamiento interior.

En materia de seguridad, el Geely Icon incorpora un completo sistema de asistencias a la conducción (ADAS), con diferentes tecnologías destinadas a acompañar al conductor en distintas situaciones de manejo y mejorar la seguridad activa del vehículo.

En cuanto a la mecánica, el SUV está equipado con un motor naftero 1.5 litros turbo, capaz de desarrollar hasta 177 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades.

Aunque todavía restan conocerse más detalles sobre su equipamiento y características técnicas, el Geely Icon ya está disponible en las 19 concesionarias que la marca tiene en Argentina, con un precio anunciado de 30.800 dólares. Además, contará con financiamiento exclusivo del Banco Santander y garantía oficial de fábrica.

Por último, todo indica que, para acompañar este desembarco en el mercado automotor argentino, la automotriz china también buscará llevar al Geely Icon al automovilismo deportivo, con la presentación de un par de unidades en la categoría TC2000.