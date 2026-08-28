Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

La medida fue aprobada por la Legislatura provincial para capacitar a los nuevos conductores en la asistencia inicial ante emergencias viales. La Agencia Provincial de Seguridad Vial deberá reglamentar los contenidos, la duración y la fecha de implementación.

Santa Fe exigirá un curso de primeros auxilios para sacar la licencia de conducir.

La provincia de Santa Fe sumará una nueva exigencia para quienes gestionen su licencia de conducir . A partir de una ley aprobada por la Legislatura santafesina, todas las personas que realicen el trámite deberán realizar una capacitación teórica y práctica en primeros auxilios, orientada a brindar herramientas de asistencia básica ante eventuales siniestros viales mientras se aguarda el arribo del personal de salud o rescate.

La iniciativa está enfocada prioritariamente en las personas que tramiten la licencia por primera vez, como parte de una política pública integral destinada a reforzar la prevención y la respuesta inmediata en calles, avenidas y rutas del territorio provincial. No obstante, el esquema de aplicación definitiva estará supeditado a la reglamentación técnica que deberá redactar y promulgar la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

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Modificación legal

Esta modificación legal responde a la necesidad de transformar el rol de los actores viales en la vía pública, promoviendo una cultura de la solidaridad y el socorro primario que reduzca la mortalidad en la denominada "hora de oro" posterior a un accidente. La incorporación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y control de hemorragias en la formación de los conductores sitúa a la provincia a la vanguardia de las exigencias en materia de tránsito a nivel nacional.

Por su parte, los centros de emisión de licencias de los distintos municipios y comunas santafesinas deberán adecuar sus instalaciones y coordinar con instructores certificados para poder impartir los talleres prácticos requeridos. El proceso de adaptación logística buscará garantizar que el dictado de las clases no genere demoras excesivas en los turnos ni entorpezca los trámites administrativos de los solicitantes.

Según los puntos centrales de la normativa aprobada por la Legislatura, el objetivo es que los conductores incorporen nociones básicas para asistir en los primeros momentos posteriores a un siniestro, sin reemplazar la intervención de los servicios de emergencia.

Precisiones pendientes en la reglamentación de la APSV

Hasta tanto se publique el decreto reglamentario, las condiciones y exigencias en los centros de emisión continúan funcionando con la modalidad habitual (presentación de DNI, pago del CENAT, examen psicofísico y evaluaciones teórica-prácticas tradicionales).

La resolución de la APSV deberá definir los siguientes aspectos operativos:

Población alcanzada: determinar si la obligación será exclusiva para nuevos conductores o si se extenderá de forma progresiva a las renovaciones.

Modalidad y carga horaria: establecer la duración del curso, la proporción de horas teóricas y prácticas, y si existirá una instancia virtual.

Contenidos mínimos: homologar la currícula del módulo de primeros auxilios (manejo de trauma, llamadas de emergencia, maniobras básicas).

Cronograma de vigencia: fijar la fecha exacta a partir de la cual será obligatorio presentar el certificado de aprobación para la emisión del carné.