Colón comienza a tachar casilleros en la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes del campeonato. Este viernes, desde las 19.30, visitará a Ferro con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.
Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro
La AFA dio a conocer las designaciones de árbitros para la 21ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Ferro, líder de la zona A
Por Ovación
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó las designaciones arbitrales para la 21ª fecha y el elegido fue Sebastián Zunino, que estará acompañado por los asistentes Sebastián Raineri y Hugo Páez, mientras que Damián Rubino se desempeñará como cuarto árbitro.
• LEER MÁS: Medrán ya cuenta con un refuerzo en Colón y aguarda por Garate para visitar a Ferro
¿Cómo le fue a Colón con Sebastián Zunino?
El historial marca cuatro antecedentes, todos en la máxima categoría del fútbol argentino. El balance es parejo: una victoria, dos empates y una derrota para el Sabalero. El último cruce con este árbitro trae un recuerdo positivo. Fue el 25 de agosto de 2023, cuando Colón derrotó 3-1 a Argentinos Juniors en el estadio Brigadier López. Damián Batallini, Ramón Ábila y Eric Meza marcaron los goles del triunfo, mientras que Luciano Gondou había señalado el empate transitorio para el Bicho.
Primera Nacional
Fecha 21
Viernes 17 de julio
15.00 Almirante Brown - Estudiantes
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Juan Pablo Millenar
Asistente 2: Felipe Arrechea
Cuarto árbitro: Iván Castelú
15.00 Deportivo Maipú - San Martín (T)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
16.00 Mitre - Racing (CBA)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
18.00 Nueva Chicago - Agropecuario
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
19.30 Ferro - Colón
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Damián Rubino
20.00 Ciudad Bolívar - All Boys, en estadio Municipal de Bolívar
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
20.30 Temperley - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Lunes 20 de julio
15.00 Defensores de Belgrano - Los Andes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
15.00 Acassuso - San Telmo
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
15.00 San Martín (SJ) - Tristán Suárez
Árbitro: Maxi Macheroni
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Yamil Possi
15.00 Chacarita - Güemes
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
20.00 Quilmes - Gimnasia (J)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
20.00 Colegiales - Midland
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
20.00 Patronato - Atlanta
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
21.00 Chaco For Ever - San Miguel
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripolli
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
21.30 Central Norte - Deportivo morón, en estadio Padre Martearena
Árbitro: Maxi Manduca
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Martes 21 de julio
15.00 Almagro - Gimnasia (S)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
19.00 Deportivo Madryn - Godoy Cruz
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz