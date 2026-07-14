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Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

La AFA dio a conocer las designaciones de árbitros para la 21ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Ferro, líder de la zona A

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 17:23hs
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Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

Colón comienza a tachar casilleros en la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes del campeonato. Este viernes, desde las 19.30, visitará a Ferro con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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La Asociación del Fútbol Argentino oficializó las designaciones arbitrales para la 21ª fecha y el elegido fue Sebastián Zunino, que estará acompañado por los asistentes Sebastián Raineri y Hugo Páez, mientras que Damián Rubino se desempeñará como cuarto árbitro.

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¿Cómo le fue a Colón con Sebastián Zunino?

El historial marca cuatro antecedentes, todos en la máxima categoría del fútbol argentino. El balance es parejo: una victoria, dos empates y una derrota para el Sabalero. El último cruce con este árbitro trae un recuerdo positivo. Fue el 25 de agosto de 2023, cuando Colón derrotó 3-1 a Argentinos Juniors en el estadio Brigadier López. Damián Batallini, Ramón Ábila y Eric Meza marcaron los goles del triunfo, mientras que Luciano Gondou había señalado el empate transitorio para el Bicho.

Primera Nacional

Fecha 21

Viernes 17 de julio

15.00 Almirante Brown - Estudiantes

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenar

Asistente 2: Felipe Arrechea

Cuarto árbitro: Iván Castelú

15.00 Deportivo Maipú - San Martín (T)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

16.00 Mitre - Racing (CBA)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

18.00 Nueva Chicago - Agropecuario

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

19.30 Ferro - Colón

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Damián Rubino

20.00 Ciudad Bolívar - All Boys, en estadio Municipal de Bolívar

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

20.30 Temperley - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Lunes 20 de julio

15.00 Defensores de Belgrano - Los Andes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

15.00 Acassuso - San Telmo

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

15.00 San Martín (SJ) - Tristán Suárez

Árbitro: Maxi Macheroni

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Yamil Possi

15.00 Chacarita - Güemes

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

20.00 Quilmes - Gimnasia (J)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

20.00 Colegiales - Midland

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

20.00 Patronato - Atlanta

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

21.00 Chaco For Ever - San Miguel

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripolli

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

21.30 Central Norte - Deportivo morón, en estadio Padre Martearena

Árbitro: Maxi Manduca

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Martes 21 de julio

15.00 Almagro - Gimnasia (S)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

19.00 Deportivo Madryn - Godoy Cruz

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Colón Ferro Sebastián Zunino
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