Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

La semifinal del Mundial se jugará este miércoles desde las 16 y promete detener, por unas horas, el ritmo habitual de la ciudad. Comercios que adelantarán el cierre, bares que esperan colmarse y miles de santafesinos frente a una pantalla marcarán una jornada que trasciende lo deportivo. Los excombatientes de Malvinas llamaron a vivir el encuentro con respeto y destacaron que puede ser "un puente para la malvinización".

Santa Fe ya empezó a vivir el partido antes de que ruede la pelota. La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra , que se disputará este miércoles desde las 16 , promete alterar la rutina de la ciudad. La expectativa por un lugar en la final no solo se traducirá en televisores encendidos y bares repletos: la mayoría de los comercios modificará sus horarios de atención y miles de santafesinos organizarán su jornada para no perderse un encuentro que, además de lo futbolístico, tiene una carga histórica imposible de ignorar.

No se trata de un cruce más. Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades con mayor peso simbólico del deporte , atravesada por capítulos inolvidables dentro de la cancha y por la memoria de la Guerra de Malvinas.

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Cada enfrentamiento revive emociones que exceden el resultado deportivo y vuelven a poner en escena una historia que sigue presente en buena parte de la sociedad argentina.

Una ciudad que cambiará su ritmo

La previa del partido ya empezó a sentirse en la capital provincial. El Centro Comercial de Santa Fe confirmó que la mayoría de los locales trabajará de corrido hasta las 15, una hora antes del inicio del encuentro, para que comerciantes y empleados puedan seguir el partido.

Una situación similar se repetirá en la avenida Aristóbulo del Valle, donde la Asociación de Comerciantes y Amigos de Aristóbulo del Valle (Acav) informó que el 96% de los negocios modificará su horario habitual.

La semifinal Argentina - Inglaterra paraliza Santa Fe: la mayoría de los comercios de la ciudad atenderá con horario especial

Aunque no existe una disposición obligatoria, la expectativa generada por la Selección volvió a imponerse sobre la rutina. Como ocurrió en otros partidos del Mundial, se espera que las calles pierdan movimiento durante las casi dos horas que dure el encuentro y que bares, restaurantes y espacios gastronómicos trabajen con alta ocupación.

Mucho más que un partido

Cada Argentina-Inglaterra tiene un significado especial. En el plano deportivo, la historia ofrece capítulos inolvidables como el partido del Mundial de México 1986, con el recordado doblete de Diego Maradona, y el enfrentamiento de Francia 1998, definido por penales tras la expulsión de David Beckham.

Pero para los argentinos el cruce también remite inevitablemente a la Guerra de Malvinas de 1982, un conflicto que dejó una huella profunda y que convierte cada enfrentamiento entre ambas selecciones en un acontecimiento cargado de simbolismo.

En ese contexto, los excombatientes de Santa Fe pidieron que la semifinal se viva con respeto, diferenciando el deporte del conflicto bélico.

"Puede ser un puente para la malvinización", expresaron al referirse a la oportunidad que representa un partido de esta magnitud para volver a hablar de la causa Malvinas y transmitir su historia a las nuevas generaciones.

Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: "Puede ser un puente para la malvinización"

Al mismo tiempo, remarcaron que el encuentro debe disfrutarse sin caer en mensajes de odio ni de violencia y que el fútbol puede convertirse en una herramienta para mantener viva la memoria.

La ilusión de otra final

Más allá del componente histórico, la ilusión deportiva ocupa el centro de la escena. Argentina buscará este miércoles un lugar en la final del Mundial y la expectativa se siente en cada rincón de la ciudad.

Desde temprano habrá pantallas encendidas en oficinas, reuniones familiares organizadas en función del horario del partido y comercios que bajarán sus persianas antes de lo habitual. La postal se repetirá en todo el país: una tarde en la que el fútbol volverá a detener el ritmo cotidiano.

Con la pelota como protagonista, Santa Fe se prepara para vivir una jornada diferente, donde la pasión por la Selección se mezcla con una memoria que sigue vigente.

Porque cuando Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en una cancha, el partido empieza mucho antes del pitazo inicial y deja una marca que va más allá de los 90 minutos.